Bräutigam teilt Video von tanzender Mutter auf Hochzeit: So heftig waren die Reaktionen im Internet

Das Video einer Bräutigam-Mutter, die auf einer Hochzeit in Mexiko wild tanzte, sorgte im Netz für Empörung.

Von Anne-Sophie Mielke

Valle de Guadalupe (Mexiko) - Bei einer Hochzeitsfeier in Mexiko zog die Mutter eines Bräutigams alle Blicke auf sich, als sie auf der Tanzfläche buchstäblich die Sau rausließ. Während die Hochzeitsgesellschaft die Tanzeinlage offenbar mehr als feierte, löste die Aktion im Netz später vor allem Empörung aus.

Auf der Hochzeit eines schwulen Pärchens aus den USA zog die Mutter eines Bräutigams alle Blicke auf sich. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/itsjackandjoseph Joseph Maine hatte die Aufnahme von seiner Hochzeit mit Partner Jack McWilliams auf seinem TikTok-Profil veröffentlicht. Der Clip wurde innerhalb weniger Tage über 30 Millionen Mal angeklickt. In der Aufnahme sieht man den Moment, als sich die Gäste der Trauung auf der Tanzfläche eingefunden haben. In ihrer Mitte: Bräutigam-Mutter Julie Maine. Zum bekannten "Icona Pop"-Song "I Love It" sieht man die 55-Jährige, die von einem jüngeren Mann getragen wird, wild auf und ab hüpfen. "Sie hat unseren Freund gefragt, ob er sie hochhebt", schreibt ihr Sohn Joseph zum Video. Gegenüber PEOPLE verrät er, dass sich die Tanzeinlage am dritten Tag der viertägigen Hochzeitsparty im mexikanischen Valle de Guadalupe ereignete. Kurioses Badelatschen-Diebstahl endet im Knast: Urlauber aus Deutschland und Österreich verhaftet "Lasst Mütter doch einfach leben. Auch sie müssen mal richtig abtanzen", fügt der 36-jährige Bräutigam hinzu und zieht einen Vergleich zur derzeitigen Diskussion rund um Victoria Beckham, die auf der Hochzeit ihres Sohnes Brooklyn Peltz "unangemessen" mit ihm getanzt haben soll.

Bräutigam-Mutter löst mit wilder Tanzeinlage für Empörung