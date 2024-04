Hebamme übergibt Mutter Baby: Als sie das Neugeborene wickelt, erstarrt sie vor Schreck

Maisie Beth hat ihre Tochter bereits im September 2023 auf die Welt gebracht. Da die Kleine damals an Neugeborenengelbsucht litt, musste sie mehrfach in einem speziellen Bettchen mit der sogenannten Phototherapie behandelt werden. Dabei wird das Baby mit kurzwelligem, blauem Licht bestrahlt.



Leider mussten Mutter und Tochter deswegen kurz nach der Geburt mehrmals getrennt werden, damit Isabelle die Therapie machen konnte. Als Beth ihr Baby am zweiten Tag besuchen wollte, kam es zu der Verwechslung. Die Hebamme stand mit dem falschen Säugling im Arm da, als sie Beth für dessen Mutter hielt.

"Ich ging einfach davon aus, dass sie sie (...) herausgeholt hatten, während ich auf der Toilette war", so die 22-Jährige. In Wahrheit lief sie mit dem Jungen zurück in ihr Zimmer. Zum Glück lag Isabelle während des Vorfalls friedlich in ihrem Therapiebett. "Als ich sie wiedersah, war die Erleichterung, die ich empfand, unerklärlich", so ihre Mutter.

Lorraine Tonge, Leiterin der Hebammenabteilung der "University Hospitals Dorset", teilte unterdessen mit: "Wir untersuchen einen Vorfall in unserer Entbindungsstation im September 2023, bei dem ein Baby der falschen Mutter übergeben wurde."



Man bedauere den Vorfall zutiefst, wolle der Mutter jetzt weitere Unterstützung anbieten.