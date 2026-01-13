Rekordverdächtig! Trecker-Freunde schleppen das halbe Dorf durch den Schnee

Kränzlin - Zwei Männer, eine Idee, 220 PS - Am Wochenende sorgte eine Aktion im brandenburgischen Kränzlin für Aufsehen. TAG24 sprach mit dem Initiator einer rekordverdächtigen Schnee-Aktion.

70 Schlitten zog "Trecker-Maik" mit seinem K700 durch den Schnee. © privat

Maik "Trecker-Maik" Horn ist kein Unbekannter in dem kleinen Dorf Kränzlin bei Neuruppin. Im vergangenen Sommer tuckerte der 50-Jährige mit seinem Trecker bis nach Mallorca und schaffte es landesweit in die Medien.

Diesmal führte die Reise nur bis zum nächsten Acker, spektakulär war es trotzdem. Beim gemeinsamen Bierchen im Partykeller kamen Trecker-Maik und Nachbar Henryk Ramp (41) die Idee, möglichst viele Schlitten an den kultigen DDR-Traktor K700 zu hängen. "Wir haben uns gefragt, wie viele der wohl ziehen könnte", erzählt Ramp.

Am vergangenen Donnerstag folgte ein Aufruf im WhatsApp-Status. "Das ist dann anscheinend so explodiert im Status, das hat jeder an jeden weitergeschickt. Da kamen Leute aus Brandenburg und von sonst wo. Da hätten wir nicht mit gerechnet, dass so viele Leute da ankommen", schildert der 41-Jährige.

Auf diese Mengen waren die Trecker-Freunde nicht vorbereitet. An das 100 Meter lange Hauptseil, an das die Schlitten gebunden wurden, passten 70 Stück.

"Dann kamen immer noch Leute und die kannst du ja nicht mehr wegschicken, die wollten natürlich alle mitfahren", sagt der Elektriker.