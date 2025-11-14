Frau trifft Freund nach Monaten wieder: Was dann passiert, kann sie kaum glauben
Sydney (Australien) - "Hm, ringst du gerade mit dem Tod? Ich bin momentan mit meinem Handy beschäftigt!" In einem neuen TikTok-Video von Cheyenne McDonogh aus Sydney wirkt es fast so, als würden ihrem Freund Aaron Dolden solche Gedanken durch den Kopf gehen, während sie um ihr Leben kämpft!
Der Clip wurde von einer Überwachungskamera in einem Sushi-Restaurant aufgenommen, in dem sich die Australierin und ihr Freund kürzlich getroffen haben.
In dem Video verschluckt sich McDonogh an einem ihrer ersten Bissen. Sie hält sich kurz darauf den Mund zu, sitzt nach vorne gebeugt auf ihrem Platz. Als sie um Luft ringend aufsteht, bleibt Dolden entspannt sitzen. Immerhin: Er blickt von seinem Handy auf.
Als seine Freundin mit den Armen gestikuliert, greift er langsam nach einer Flasche, um ihr etwas zu trinken zu reichen. Doch die junge Frau will kein Wasser, sondern den Heimlich-Griff.
Den wendet ihr Freund dann auch tatsächlich noch an. Das Stück Sushi fliegt aus McDonoghs Mund - sie ist gerettet. Dolden streichelt ihr danach liebevoll über den Rücken.
Zwar kann sich das Ergebnis unterm Strich sehen lassen - er hat ihr das Leben gerettet. Doch die dürftige Ausführung fordert Gesprächsbedarf. McDonogh gab Newsweek deshalb jetzt ein Interview.
Virales TikTok-Video zeigt den Schreckmoment
"Ich hatte ihn nicht gesehen, seit ich nach Australien zurückgekehrt war (...) Ich bin erst vor Kurzem von einer viereinhalbmonatigen Weltreise zurückgekommen", erzählte sie dem US-Magazin.
Im Restaurant habe es nicht lange gedauert, bis es zu der surrealen Situation gekommen sei. Dolden habe die Lage zunächst völlig falsch eingeschätzt, erklärte McDonogh. Dann habe er zum Glück noch rechtzeitig geschaltet.
"Ich sah meinen Freund an, und wir waren wie gelähmt. Kurz darauf musste ich lachen, weil ich es einfach nicht glauben konnte, dass ich mich an einem Stück Sushi verschluckt hatte und das alles im Lokal passiert war", fügte sie hinzu.
Unterdessen ist ihr kurioser Clip, den sie mit ihrem Handy vom Monitor der Überwachungskamera abgefilmt hatte, viral gegangen. 5,5 Millionen Klicks sind seit Anfang November zusammengekommen.
Am Ende ist McDonogh übrigens glücklich über die Reaktion ihres Freundes. "Mir ist es lieber, wenn jemand in so einer Situation ruhig und besonnen bleibt. Sonst wäre ich noch viel nervöser gewesen", so ihr abschließendes Fazit.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/cheyennemcdonogh