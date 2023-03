Hut ab: Mit diesem Trick schmuggelt Frau stilsicher eine Pizza auf Pferderennbahn

Cheltenham - Not macht erfinderisch, denn hungrige Besucher von Sportevents müssen für Essen meist tief in den Geldbeutel greifen. Am gestrigen Mittwoch sparte sich die ideenreiche 26-jährige Kate Willis beim Cheltenham Ladies Day in England jedoch den Griff in den Geldbeutel, denn sie schmuggelte eine ganze Pizza auf die Pferdesport-Veranstaltung - auf ihrem Kopf!