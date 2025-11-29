Immer, wenn Mann sich Essen liefern lässt, taucht seine Nachbarin auf: "Ich bin völlig verwirrt"

USA - Lieferdienste machen das Leben leichter. Vor allem dann, wenn einem keine Zeit zum Einkaufen bleibt oder kein Auto für den Transport in der Garage steht. Bei einem US-Amerikaner ist genau das der Fall. Deswegen lässt er sich seine Einkäufe ausschließlich liefern. Seiner Nachbarin gefällt das überhaupt nicht.

Lieferdienste - auch für die wöchentlichen Einkäufe - sind nicht mehr wegzudenken. (Symbolfoto) © 123rf/ferli

"Ich bin völlig verwirrt. Jedes Mal, wenn ich Einkäufe geliefert bekomme, öffnet meine ganz in der Nähe wohnende Nachbarin ihre Tür, um zuzusehen, wie der Lieferant die Lebensmittel abstellt", schreibt der Mann im Reddit-Forum "neighborsfromhell" (Höllische Nachbarn).

Das Verrückte dabei sei, dass die Frau dabei immer wütend oder enttäuscht dreinblicken würde.

Einmal habe sie sich sogar schon bei einem Lieferanten beschwert und gesagt, dass es doch eigentlich ganz einfach sei, die Treppen im Haus nach unten zu gehen und sich die Einkäufe selbst vor der Eingangstür abzuholen, anstatt sich die Sachen bis vor die Wohnung bringen zu lassen. Der Kurier hätte allerdings nur ein müdes Lächeln für die Nachbarin übrig gehabt.

Ein schlechtes Gewissen hat der US-Amerikaner wegen seines Einkaufsverhaltens nicht: "Ich gebe gerne Trinkgeld, da ich den Service sehr schätze", schreibt er.