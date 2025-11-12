 16.561

In den Flitterwochen verlassen: Frau betrügt ihren Partner kurz vor der Hochzeit - und bereut nichts

Eine Britin hat ihren Man nur wenige Stunden vor der Hochzeit betrogen. Bereuen tut sie das nicht.

Von Linda Drewanz

Leeds (England) - Amy Holyoake gab ihrem Partner das Ja-Wort. Was dieser zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Seine Partnerin hatte ihn nur wenige Stunden zuvor betrogen. Reue zeigte die 31-Jährige aber nicht - auch nicht, dass als sie ihren Ehemann in den Flitterwochen abservierte.

Nur wenige Stunden vor der Hochzeit betrog die Britin ihren Mann. (Symbolbild)
Nur wenige Stunden vor der Hochzeit betrog die Britin ihren Mann. (Symbolbild)  © 123rf/fesenko

Sechs Jahre waren Amy aus Großbritannien und ihr Mann ein Paar. Doch als das Datum ihrer Hochzeit immer näher rückte, hatte die zweifache Mutter Zweifel.

Schon lange war sie nicht mehr glücklich in der Beziehung. "Viele meiner Freunde meinten, ich hätte schon viel früher Schluss machen sollen. Allein fühle ich mich viel stärker, während ich mich in dieser Beziehung viel schwächer fühlte", erzählte sie dem "Daily Star".

Beim Scrollen durch TikTok wurde sie auf einen Musiker aufmerksam, dessen Lieder ihr gefielen. Die beiden begannen zu schreiben. "Ich habe versucht, einfach nur mit ihm befreundet zu sein, aber meine Gefühle waren viel zu stark."

Sie besuchte eines seiner Konzerte und sei direkt verliebt gewesen. Weil sie aber niemanden enttäuschen wollte, sagte sie die Hochzeit nicht ab.

Amy ist nun überglücklich, die Beziehung beendet zu haben

Die Ehe hielt nicht lange. In den Flitterwochen servierte die Frau ihren Mann ab.
Die Ehe hielt nicht lange. In den Flitterwochen servierte die Frau ihren Mann ab.  © 123RF/sebastiancaptures

Doch in der Nacht vor dem großen Tag passierte es: "Er kam vorbei und wir haben miteinander geschlafen. Er ging gegen 5 Uhr morgens." Zunächst habe die 31-Jährige auch Schuldgefühle gehabt, allerdings nicht lange.

"Ich glaube nicht, dass ich bereue, was in der Nacht vor der Hochzeit passiert ist, auch wenn es schrecklich klingt."

Am zweiten Tag der Hochzeitsreise verließ sie ihren frisch angetrauten Ehemann. Zwar spürte auch er, dass die Beziehung zuletzt nicht mehr so lief, aber er wollte dran arbeiten. Nicht so Amy, die ihm auch den Seitensprung beichtete.

"Ich würde jeder anderen Frau raten: Wenn ihr auch nur die geringsten Zweifel habt, lasst es lieber sein." Nun sei sie überglücklich, auch wenn sie weiß, dass es gar nicht erst so weit hätte kommen müssen.

Titelfoto: 123rf/fesenko

