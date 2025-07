Je oller, desto doller: Suchen Rentner hier mit Schwämmen nach Schäferstündchen?

Florida (USA) - Luffaschwämme sorgen nicht nur für porentiefe Reinigung der Haut, sondern sollen auch zur Übermittlung von sexuellen Vorlieben dienen. So auch in einer US-Rentnerkommune. Gilt hier etwa das Motto: "Je oller, desto doller?"

Weiß, rosa, grün - was hat es mit den bunten Schwämmen in The Villages auf sich? © Screenshot/TikTok/torahiman

The Villages im Herzen Floridas ist eine mittelgroße Stadt mit rund 76.000 Einwohnern. Das Besondere dabei: Wer hier wohnen will, muss 55 Jahre oder älter sein.

Die Rentner-City ist so berühmt, dass ihr 2008 sogar ein Buch gewidmet wurde. "In The Villages ist jede Nacht Samstagnacht", soll Autor Andrew Blechman mal gesagt haben. Bei Livemusik und jeder Menge Alkohol würden es sich die Oldies gut gehen lassen. Das Knüpfen neuer "Freundschaften" inklusive.

Im Städtchen soll es wild zugehen. Das offenbart zumindest ein Bericht der U.S. Sun. Demzufolge würden die Bewohner mithilfe von bunten Luffaschwämmen nach potenziellen Partnern für frohe Stelldicheins suchen. Und tatsächlich: Ein bei TikTok kursierendes Video, das bereits rund zehn Millionen Views einheimste, unterstützt die Behauptung.

Darin zu sehen ist ein Pärchen, das sich offenbar in einem Geschäft mit Luffas eindecken will. An Autos angebrachte weiße, rosa oder grüne Schwämme verstärken den Eindruck, dass hier etwas Verruchtes vor sich geht.

Denn: Hinter jeder Luffa-Farbe soll sich eine bestimmte sexuelle Botschaft verstecken. Weiß kennzeichne Neulinge. Wer Lila wählt, schaue anderen gerne beim Schäferstündchen zu, und Pink sage aus, Spaß gerne zusammen mit anderen in der Gruppe teilen zu wollen.