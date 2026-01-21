Junge (6) malt Familienbild in Schule: Als Mutter ein Detail sieht, wird sie stutzig

Pueblo (USA) - Als Eltern kennt man es: Es ist nicht selten, dass die Kleinen aus der Betreuung oder der Schule selbst gemalte Meisterwerke mit nach Hause bringen. Dass es sich lohnt, diese vor dem Verstauen eingehend zu betrachten, durfte jetzt eine Mutter aus Colorado lernen.

Der sechsjährige Jameson malte seine Mama in einem ihm sehr bekannten Zustand: nervös. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/natasha.melton

In einem viralen Video präsentiert Natasha Melton die Zeichnung, die ihr sechsjähriger Sohn Jameson aus der Schule mitbrachte. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein niedliches, selbst gezeichnetes Familienbild. Dann wurde die 26-jährige Mutter aber auf ein Detail aufmerksam, was sie stutzig machte:

Inmitten der Person befindet sich eine Figur, die schwarze Haare hat und ein rotes Kleid trägt. Um sie herum sind merkwürdige, kleine Bögen gezeichnet. Zudem scheint sie ihre Hände im Mund zu haben.

"Ich fragte ihn, wer das sei", so Natasha in ihrem Clip. "Und er sagte: 'Du bist es Mama! Du bist halt immer so nervös.'"

Die vielen Linien um Natashas gezeichnete Person entpuppten sich also als gemaltes Zittern. Nun machten auch die komisch platzierten Hände Sinn: Jameson wollte darstellen, dass seine Mama sich geschockt die Hände vor das Gesicht hält.

"Man sieht mir meine Nervosität an 👀", schlussfolgert Jamesons Mutter.