Junge sagt Arzt, dass er sich zu Hause nicht sicher fühlt: Als Mutter Grund hört, dämmert es ihr

Wiederum in einem Interview mit Newsweek erklärte sie über die Reaktion des Arztes: "Er äußerte seine Besorgnis nicht lautstark, er sah uns nur fragend an."

"Er sagte dem Arzt, dass er sich zu Hause nicht sicher fühle, weil jemand namens 'Troy' in unserem Haus sei", so die Mutter in dem Clip.

Das ist der Erzfeind: der Staubsaugerroboter namens Troy. © TikTok/Screenshot/kama.ghost0

Eigentlich müsste die Frage lauten: Was ist Troy? Denn dabei handelt es sich um den Staubsaugerroboter der Familie, der den Dreijährigen offenbar täglich in Angst und Schrecken versetzt.

"Er hasst Troy", bringt es seine Mutter im Gespräch mit dem US-Magazin auf den Punkt. Als ihr klar geworden sei, was ihr Sohn damit meinte, habe sie nur noch lachen können.

"Wir haben unseren Roomba technisch gesehen nach einem Mann aus einer Sendung namens 'Port Protection Alaska' auf Disney Plus benannt, die wir sehen", so Menter. Der Arzt sei in dem Moment beruhigt gewesen, in dem sie ihn aufgeklärt habe.

Was bleibt, ist ihr Video, das seit vergangener Woche durch die Decke geht. Der Clip, in dem sie die Geschichte im Auto sitzend erzählt, hat bereits 6,6 Millionen Klicks sowie mehr als 500.000 Likes erhalten.

Das liegt auch daran, dass sich viele Eltern mit der Geschichte identifizieren können, die ähnliche Anekdoten in der Kommentarspalte preisgeben.

Kinder haben eben ein Talent dafür, die Dinge in einem ganz anderen Licht zu sehen.