Katastrophe bei WM-Spiel: Hellseherin wacht schweißgebadet auf und warnt Fans vor Stadionbesuch

Miami - Die brasilianische Hellseherin Vó Bahiana (40) will etwas Fürchterliches vorhergesehen haben. Sie rät Fußballfans deshalb, beim letzten WM-Gruppenspiel zwischen Brasilien und Schottland in Miami nicht ins Stadion zu gehen.

Die brasilianische Hellseherin Vó Bahiana (40) warnt vor einer Alien-Invasion mitten im WM-Spiel zwischen Brasilien und Schottland. © Instagram/@vobahianaoficial_

"Ich hatte gerade einen Albtraum", schluchzte Bahiana sichtlich mitgenommen vor ihren rund 24 Millionen Followern auf Instagram. Das brasilianische Medium erzählte anschließend von nichts Geringerem als einer bevorstehenden "Alien-Invasion".

Wenn man der Brasilianerin glauben mag, werden sich Brasiliens WM-Stars um Vinicius Jr. (25) und Neymar Jr. (34) sowie Hunderte Fans vom Planeten Erde verabschieden. Ein UFO werde sie mitten in der WM-Partie holen kommen.

"Ihr solltet nicht zu dem Spiel gehen", warnte die 40-Jährige eindringlich und erzählte weiter, dass sie im Traum dazu berufen worden sei, die Menschheit zu alarmieren.

In einem anderen Videobeitrag berichtete Bahiana von einem weiteren schweißtreibenden Traum: "Ich sah so viel Schreien, so viel Weinen, so viele Tränen, Leiden. Ich muss euch sagen, dass ich sehr verängstigt bin, denn nun ja, es ist das zweite Mal, dass ich davon träume."

Zugleich zeigte sie sich etwas verwirrt und sprach erst von einem WM-Spiel am 26. Juni, kurz darauf von einem Spiel am 24. Juni. Ungeachtet ihrer Alien-Prognose ist die Verwirrung hier angebracht, immerhin wird die Begegnung zwischen der Selecao und Schottland nach deutscher Zeit am 25. Juni um Punkt null Uhr angepfiffen.