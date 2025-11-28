Kleinkind läuft in Richtung Straße: Was dann passiert, lässt kaum jemanden kalt
USA - Sie kam mit ihrer Krücke und dem kaputten Fuß einfach nicht mehr hinterher: Randi Nichole aus den USA geriet zu Recht in Panik, als ihr Sohn (1) vor wenigen Tagen ausbüxte und schnellen Schrittes in Richtung Straße lief - vor allem als dann auch noch ein großer FedEx-Transporter um die Ecke bog.
In einem inzwischen auf TikTok viral gegangenen Video ist der Herzschlagmoment zu sehen. Als der Kleine freudig vom Grundstück auf die Straße zuläuft, humpelt seine Mutter hinterher, wedelt verzweifelt mit den Armen, als sie den Transporter sieht.
Doch zum Glück greift kurz darauf der "Schutzengel" ihres Sohnes ein. Plumps - der Kleine fällt auf dem Bürgersteig hin, bevor er die Straße erreichen kann. Seine Mutter ist dadurch rechtzeitig bei ihm. Zudem bremst der FedEx-Wagen ab - alles ist gut.
Die Aufnahmen der Überwachungskamera lassen unterdessen kaum jemanden kalt. Mehr als sieben Millionen Klicks sind seit der vergangenen Woche zusammengekommen.
Wie es zu diesem Beinahe-Unglück kommen konnte und warum sie momentan eine Krücke braucht, erklärte Nichole diese Woche in einem Interview mit Newsweek.
TikTok-Video der dramatischen Situation erhält mehr als sieben Millionen Klicks
"Ich bin (...) in der Genesungsphase nach einer Knieoperation und gehe an Krücken. Ich habe eine Knieorthese, die mein Knie nicht beugen lässt, sodass ich mich nur schwer schnell bewegen kann", sagte die Mutter dem US-Magazin.
Sie habe kurz vor dem Schreckmoment mit ihrem Kleinen in der Garage gestanden. "Ich habe ihn nur für eine Sekunde abgesetzt (...) Sobald seine Füße den Boden berührten, rannte er aus der Garage und unsere abfallende Einfahrt hinunter", erklärte Nichole.
"Ich geriet in Panik", gab sie zu. "Ich hielt Ausschau nach Autos, während ich ihm hinterherlief." Zum Glück saßen im FedEx-Kleinbus genau die richtigen - zwei aufmerksame Zustellerinnen.
"Eine der Frauen trug meinen Sohn zurück zur Garage und vergewisserte sich, dass es mir gut ging", erzählte Nichole. "Ich war so dankbar, dass sie angehalten und mir geholfen haben."
Abschließend wollte die Mutter noch eine Sache loswerden: "Helden sind nicht immer die großen Stars. Manchmal sind es einfach nur Zusteller, die ihre Tour machen."
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/randinichole10