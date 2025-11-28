Kleinkind läuft in Richtung Straße: Was dann passiert, lässt kaum jemanden kalt

Randi Nichole aus den USA geriet zu Recht in Panik, als ihr Sohn (1) vor wenigen Tagen ausbüxte und schnellen Schrittes in Richtung Straße lief.

Von Christian Norm

USA - Sie kam mit ihrer Krücke und dem kaputten Fuß einfach nicht mehr hinterher: Randi Nichole aus den USA geriet zu Recht in Panik, als ihr Sohn (1) vor wenigen Tagen ausbüxte und schnellen Schrittes in Richtung Straße lief - vor allem als dann auch noch ein großer FedEx-Transporter um die Ecke bog.

Randi Nichole musste kürzlich einen Albtraum-Moment mit ihrem Sohn (1) durchstehen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/randinichole10 In einem inzwischen auf TikTok viral gegangenen Video ist der Herzschlagmoment zu sehen. Als der Kleine freudig vom Grundstück auf die Straße zuläuft, humpelt seine Mutter hinterher, wedelt verzweifelt mit den Armen, als sie den Transporter sieht. Doch zum Glück greift kurz darauf der "Schutzengel" ihres Sohnes ein. Plumps - der Kleine fällt auf dem Bürgersteig hin, bevor er die Straße erreichen kann. Seine Mutter ist dadurch rechtzeitig bei ihm. Zudem bremst der FedEx-Wagen ab - alles ist gut. Die Aufnahmen der Überwachungskamera lassen unterdessen kaum jemanden kalt. Mehr als sieben Millionen Klicks sind seit der vergangenen Woche zusammengekommen. Wie es zu diesem Beinahe-Unglück kommen konnte und warum sie momentan eine Krücke braucht, erklärte Nichole diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

TikTok-Video der dramatischen Situation erhält mehr als sieben Millionen Klicks