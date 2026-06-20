Krebs-Überlebende muss sich Zähne machen lassen: Das erste Ergebnis lässt Kinnladen runterrasen

Arkansas (USA) - Jahrelange Krebs-Therapien und ein Vorfall häuslicher Gewalt machten Lacey Duvall (37) nicht nur das Leben zeitweise zur Hölle, sondern zerstören auch ihre Zähne. Nachdem die US -Amerikanerin sich endlich den Traum neuer Beißer erfüllt hatte, schockierte sie mit den ersten Auswirkungen ihrer OP das Netz. Ein Happyend gibt es trotzdem.

Mit ihrem wie verprügelt aussehenden Gesicht ging Lacey Duvall (37) nach ihrer OP auf TikTok viral. © Montage: TikTok/laceyduvall501

Ende Mai postete Duvall eine Reihe von Videos auf ihrem TikTok-Account, in denen ihr Gesicht in den Tagen nach der Operation gezeigt wird. Sieht die 37-Jährige zunächst mit ihren Hamsterbacken noch aus, wie nach einer normalen Weisheitszahn-OP, werden die Effekte ab Tag 3 immer krasser.

Am sechsten Tag sieht Duvall schließlich gelinde gesagt furchtbar, wie nach einem heftigen Unfall aus. Die Schwellung an den Wangen lässt zwar nach, dafür ist ihr halbes Gesicht von roten und gelben Stellen übersät.

Auf TikTok wurde das entsprechende Video mittlerweile rund fünf Millionen Mal angesehen. In abertausenden Kommentaren machen sich die User große Sorgen um die operierte Frau.

"Was viele Leute online sahen, waren sechs Tage voller Blutergüsse. Was ich sah, war eine Krebsüberlebende, die sechs Tage nach Beginn einer lebensverändernden Transformation lebte", sagte hingegen ihr Zahnchirurg Samuel F. Jirik nun gegenüber People.

Auch für Duvall waren die Blutergüsse nach schlimmen Jahren kein Weltuntergang. "Nach dem Vorfall häuslicher Gewalt, der mir die Zähne brach, wurde ich alleinerziehende Mutter und verlor alles", erzählte sie dem Magazin. "Meine vier Kinder und ich mussten bei Null anfangen, kein Haus, kein Fahrzeug."