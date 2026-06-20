Mann will komplett anders aussehen: Friseur tobt sich mächtig aus

Richmond (Virginia, USA) - Weg, einfach nur noch alles weg! Thai Nguyens neuester Kunde (29) war wild entschlossen, sein Äußeres zu verändern, und sehr nervös. Der Friseur aus Richmond schmiss seine Kamera an, als er hörte, wie stark sich der junge Mann verändern wollte. Das Ergebnis ist seit dieser Woche auf TikTok zu sehen.

Thai Nguyen konnte sich an seinem neuesten Gast ordentlich austoben. Der 29-Jährige wollte eine echte Veränderung. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting

In dem Video reden die Männer direkt Tacheles. "Ich möchte was von meiner hohen Stirn verstecken", gibt der Gast zu. Zwar hat er lange Haare, aber auch schon tiefe Geheimratsecken sowie vergleichsweise dünnes Haar.

"Ich bin langsam müde, immer damit rumzuhantieren", erklärt der 29-Jährige, der auch mit seinem Bart unzufrieden ist. Auf Frauensuche will sich Nguyens Kunde mit dem neuen Look aber nicht begeben.

Er habe eine Freundin, die seine langen Haare möge und eher nervös sei, wie er hinterher aussehe, so der Gast. "Ich will mein Leben verändern, Mann!", sagt er schließlich. Zudem erzählt er, dass er Vater eines kleinen Jungen ist.

Der Haar-Künstler soll nun also liefern - und stapelt mal wieder alles andere als tief. "Ich werde dich wieder wie 21 aussehen lassen", verspricht Nguyen vollmundig. Dann legt er endlich los.