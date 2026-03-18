Kurioser Diebstahl: Lkw-Auflieger mit tonnenweise Süßigkeiten weg!

Neustadt-Glewe - Kurioser Diebstahl in Mecklenburg-Vorpommern : Am Dienstag wurde in Neustadt-Glewe ein Lkw-Auflieger mit 15 Tonnen Süßigkeiten an Bord geklaut!

Dieser Lkw-Auflieger wurde am Dienstag von dem Gelände eines Autohofs in Neustadt-Glewe geklaut. An Bord: tonnenweise Süßigkeiten. © Polizeipräsidium Rostock

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 41-jährige Fahrer des Lastwagens selbigen am Morgen gegen 7.45 Uhr auf dem Gelände eines Autohofs abgestellt. Als er gegen 20.45 Uhr wieder kam, war der Sattelauflieger verschwunden.

Es handelt sich laut Polizei um einen weißen Sattelauflieger der Marke Schmitz Cargobull mit der Aufschrift "Transport + Logistik Bavaria".

Beladen war der Auflieger mit circa 15 Tonnen Süßigkeiten. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Die Fahndung läuft.

Die Polizei sucht in diesem Zuge nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder etwas zum Verbleib des Aufliegers sagen können.