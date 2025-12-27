Kurioser Einsatz: Polizei rettet Plüschtier-Zoo von Autobahn

Ludwigshafen am Rhein - Von einem kuriosen Einsatz am Samstagmorgen berichtet die Besatzung eines Streifenwagens der Polizeiautobahnstation Ruchheim in Rheinland-Pfalz : Eine besorgte Autofahrerin hatte einen Tiger auf der A650 gesichtet.

Die Polizisten haben ihr Einsatzfahrzeug mit den von der Autobahn geretteten Kuscheltieren dekoriert. © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Allerdings zeigte sich vor Ort schnell, dass es sich bei der vermeintlichen Großkatze doch nur um ein harmloses Plüschtier handelte.

Offenbar hatte ein über die A650 fahrendes Auto den Tiger und mehrere andere Kuscheltiere verloren.

Ein Sprecher der Polizei sagte, dass die Beamten den Verkehr auf der Autobahn kurzzeitig angehalten und die Tiere "unverletzt" von der Fahrbahn gerettet hätten.

Alle Plüschtiere befänden sich jetzt "in polizeilichen Gewahrsam", wo sie "artgerecht gehalten" würden, so der Sprecher weiter.