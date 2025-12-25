Frau staunt nicht schlecht, was sie bei Renovierung hinter Türgarnitur entdeckt
Salt Lake City (Utah/USA) - Seit 18 Monaten sind sie bereits am Renovieren. Doch erst in diesem Dezember haben Abbey Gingras (31) und ihr Mann in ihrem kleinen Bungalow in Salt Lake City eine kuriose Entdeckung hinter einer Türgarnitur gemacht. Das Paar, das den im Craftsman-Stil aus dem Jahr 1913 gehaltenen Bungalow mit viel Liebe zum Detail in Schuss bringt, fand einen Ring.
"Aufgrund der vielen Farbschichten, die den Ring umschlossen hatten, gehen wir davon aus, dass er seit dem ersten Anstrich, wahrscheinlich in den 1920er- oder 1930er-Jahren, dort war", sagte Gingras diese Woche in einem Interview mit Newsweek.
"Er sah wertvoll aus wie Gold mit einem Rubin oder Granat. Wir vermuten daher, dass ihn entweder jemand für wertvoll hielt und ihn absichtlich versteckt hat oder dass ein Kind ihn absichtlich oder versehentlich durchs Schlüsselloch gesteckt und vergessen hat", fügte sie hinzu.
Gingras und ihr Mann sind eher knapp bei Kasse, halten sämtliche Renovierungsarbeiten deshalb niedrig, indem sie alles selbst machen - ein unerwarteter "Zuschuss" wäre ihnen also recht gekommen.
"Wer träumt nicht davon, irgendwann im Leben einen verborgenen Schatz zu finden?", sagte die 31-Jährige dem US-Magazin. Sie und ihr Partner seien deshalb zum Juwelier gegangen, um ihren Fund schätzen zu lassen.
Abbey Gingras teilt ihre Renovierungs-Geschichte auch auf Instagram
Leider hatte der Fachmann keine guten Nachrichten für die beiden. "Es war weder echtes Gold noch ein echter Stein", gab Gingras zu. Sie hat ihren Fund aber trotzdem vor Kurzem auf Reddit geteilt.
Allerdings ist Geld bekanntlich nicht alles. Deshalb hat das Fundstück nun auf anderer Ebene eine Bedeutung für die US-Amerikaner.
"Er hat für uns einen hohen sentimentalen Wert, weil er jetzt Teil unserer Geschichte mit diesem Haus ist", erklärte sie.
Abschließend fügte Gingras hinzu: "Wir haben ihn behalten und ich trage ihn gelegentlich."
Manchmal kommt es eben darauf an, was man am Ende aus den Dingen macht.
Titelfoto: Bildmontage: Reddit/Screenshots/u/Fuzzy-Sort809