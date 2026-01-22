Frau kauft Secondhand-Tasche: Was sie darin findet, lässt sie schockiert zurück
Oklahoma City/Katy (USA) - Es ist nicht nur der kleine Preis, der Schnäppchenjäger in Secondhand-Läden lockt. Viele Gegenstände aus zweiter Hand haben eine ganz persönliche Note und in so manchem Teil kann sich auch ein kleines Geheimnis verbergen. Jill Lawson Mandoza hat kürzlich eine alte Ledertasche erworben, deren Inhalt Fragen bei ihr aufwarf ...
Auf der sozialen Online-Plattform "Reddit" teilte die US-Amerikanerin ihre kuriose Entdeckung aus der Tasche: Auf dem Bild ist eine kleine und unscheinbare Tablette zu sehen.
Beim genaueren Hinschauen ist jedoch zu erkennen, dass es sich nicht um ein harmloses Medikament handelt. Stattdessen steht auf der Rückseite der Name "Percocet" - ein starkes Schmerzmittel, das die zwei Wirkstoffe Paracetamol und Oxycodon kombiniert.
Das Mittel ist in den USA als verschreibungspflichtiges Arzneimittel zugelassen. "Wäre das als Beute zu bezeichnen?", scherzte die Käuferin und offenbarte, dass sie ihr neues Accessoire aus einem Goodwill-Laden in der texanischen Stadt Katy herhat.
"Es war eine alte, kastenförmige Lederhandtasche ohne Markennamen. Sie hat 6,99 Dollar [umgerechnet knapp sechs Euro, Anm. Red.] gekostet", erzählt Mandoza gegenüber Newsweek.
User rätseln über Vorbesitzer der Tasche
Spannender allerdings war der Fund in der Innentasche: "Ich war schockiert, weil solche Tabletten in verschiedenen Taschen, auch in denen von kleinen Mädchen, waren."
Warum die Angestellten des Ladens die verschreibungspflichtige Pille nicht vor dem Verkauf entdeckt oder sogar entfernt haben, ist unklar. Mandoza hat eine Vermutung: "Viele Leute räumen ihre Sachen nicht richtig aus, bevor sie sie spenden. Die Mitarbeiter dachten wahrscheinlich, es sei eine Allergietablette."
Die Reddit-User jedenfalls rätseln gemeinsam mit der Post-Erstellerin, wem die Tasche und somit auch das Medikament gehören könnte. Eine Person hat da so eine Ahnung: "Das sind Percocets aus dem Krankenhaus. Ich arbeite im Gesundheitswesen. Ich erinnere mich, dass ich solche verschrieben habe."
Eine andere Nutzerin berichtete von einem ähnlichen Fund und postete ein Beweisfoto: "Habe ebenfalls eine Pille in einer gekauften Tasche gefunden!"
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Reddit/Flowerdriver, 123RF/butus