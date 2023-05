Lesben fragen Ex-Mann nach Spermien-Spende - der hat aber zwei Bedingungen

Nur ein halbes Jahr später zog die 36-Jährige mit Linda zusammen in ein Haus, in dem neben den beiden Söhnen Elliot (4) und Owen (2) auch Ex-Ehemann Christopher lebte.

Linda lebt nun mit ihren drei Kindern, ihrer Freundin und ihrem Ex-Ehemann unter einem Dach. © Screenshot/Instagram/fruitsofmotherhood

Aus diesem Grund zögerte er auch nicht lange, als Linda und Maddy ihn eines Tages fragten, ob er bereit wäre, sein Sperma für ein gemeinsames Baby der beiden Lesben zu spenden.

Für Christopher gab es allerdings zwei Bedingungen, um für die Spende einzuwilligen: Er wollte zum einen der Vater des Kindes sein und auch auf der Geburtsurkunde stehen.

Vor etwa einer Woche kam nun Baby Arlo auf der Welt. "Der Familie geht es großartig - die Jungs sind so aufgeregt", freut sich die frischgebackene Mutter Linda laut News.com "Sie sind so verliebt in ihn, dass sie es mehrmals am Tag sagen."



Die Aufgaben in der besonderen Familienkonstellation sind klar verteilt: Während sich Linda und Maddy ganz dem Neugeborenen und seinen Bedürfnissen widmen, kümmert sich Christopher um die beiden älteren Kinder Elliot und Owen.

Die beiden Jungs scheinen mit der Kombination aus Vater, Mutter und Bonus-Mama mehr als zufrieden zu sein.