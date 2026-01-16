Mädchen freut sich auf Geburtstags-Gäste: Doch dann brechen ihr alle das Herz
South Wales (Wales) - Warum waren denn all ihre Freunde, die im Kindergarten zugesagt hatten, nicht auf ihrer Geburtstagsfeier erschienen? Das wollte die frischgebackene Fünfjährige Gracyn-Blu nach der ausgefallenen Party von ihren Eltern wissen. Doch Shona Niblett (31) und ihr Mann Callum (32) rangen selbst noch um Fassung, als sie von der Eventlocation in Südwales, in der niemand erschienen war, nach Hause fuhren.
"Mein Mann und ich hatten sofort Tränen in den Augen. Aber wir versuchten, es sie nicht anmerken zu lassen", erzählte Shona diese Woche in einem Interview mit Newsweek.
Dass die anderen Kinder ihrer kleinen Tochter das Herz gebrochen hatten, steht für sie außer Frage: "Ich antwortete spontan: 'Ich weiß es nicht, mein Schatz, vielleicht haben sie es vergessen.'"
Leider verstand die Fünfjährige sehr genau, was passiert war. Da half es auch nichts, dass ihre älteren Geschwister Osian (9) und Myli-Cayne (7) auf der Feier noch versucht hatten, für gute Stimmung zu sorgen.
Wie schwer das arme Kind an diesem Geburtstag von seinen Freunden enttäuscht war, zeigte sich noch Monate später.
Geschichte erfährt jetzt Anteilnahme auf TikTok
Denn Gracyn fragte auch dann noch hin und wieder, warum ihre Freunde sie an ihrem Geburtstag im Stich gelassen hatten. Laut ihrer Mutter fragte sie auch regelmäßig, ob eine alternative Feier anders verlaufen wäre.
Mitte dieser Woche wandte sich die 31-Jährige mit der Geschichte auf TikTok an die Öffentlichkeit. Dort postete sie ein Foto ihrer Tochter, auf dem diese lächelt, während sie auf ihrer Geburtstagsfeier noch auf die Gäste wartet.
Die Anteilnahme ist seitdem groß. In nur zwei Tagen hat der Beitrag bereits mehr als 100.000 Klicks und Dutzende meist betroffene Kommentare erhalten.
"Man sollte die Eltern nicht ignorieren und sie nicht im Ungewissen lassen und ihnen die Angst nehmen, ob sie kommen", ärgerte sich Shona gegenüber dem US-Magazin.
In 2026 wird der Familie ein solches "Geburtstags-Unglück" übrigens voraussichtlich nicht noch einmal passieren. Denn wenn alles klappt, soll es auf große Reise nach Frankreich gehen - weil Gracyns Papa dort zu diesem Zeitpunkt beruflich tätig sein wird.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/homewiththenibletts