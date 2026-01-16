Mädchen freut sich auf Geburtstags-Gäste: Doch dann brechen ihr alle das Herz

Warum waren denn all ihre Freunde, die im Kindergarten zugesagt hatten, nicht auf ihrer Geburtstagsfeier erschienen?

Von Christian Norm

South Wales (Wales) - Warum waren denn all ihre Freunde, die im Kindergarten zugesagt hatten, nicht auf ihrer Geburtstagsfeier erschienen? Das wollte die frischgebackene Fünfjährige Gracyn-Blu nach der ausgefallenen Party von ihren Eltern wissen. Doch Shona Niblett (31) und ihr Mann Callum (32) rangen selbst noch um Fassung, als sie von der Eventlocation in Südwales, in der niemand erschienen war, nach Hause fuhren.

Gracyn-Blu (5) wusste in diesem Moment noch nicht, dass keiner ihrer Freunde auf ihrer Geburtstagsfeier auftauchen würde. © TikTok/Screenshot/homewiththenibletts "Mein Mann und ich hatten sofort Tränen in den Augen. Aber wir versuchten, es sie nicht anmerken zu lassen", erzählte Shona diese Woche in einem Interview mit Newsweek. Dass die anderen Kinder ihrer kleinen Tochter das Herz gebrochen hatten, steht für sie außer Frage: "Ich antwortete spontan: 'Ich weiß es nicht, mein Schatz, vielleicht haben sie es vergessen.'" Leider verstand die Fünfjährige sehr genau, was passiert war. Da half es auch nichts, dass ihre älteren Geschwister Osian (9) und Myli-Cayne (7) auf der Feier noch versucht hatten, für gute Stimmung zu sorgen. Kurioses Frau kauft Pullover für acht Euro: Als sie echten Wert erfährt, traut sie ihren Augen nicht Wie schwer das arme Kind an diesem Geburtstag von seinen Freunden enttäuscht war, zeigte sich noch Monate später.

Geschichte erfährt jetzt Anteilnahme auf TikTok