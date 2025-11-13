Mann fährt mit Löwenbaby auf dem Schoß durch die Stadt

Bremen - Kuriose Aufnahmen mitten aus Deutschland! Im Internet kursiert derzeit ein Video, in dem ein Mann zu sehen ist, wie er mit einem BMW durch Bremen fährt und dabei einen kleinen Löwen auf seinem Schoß hat. Die Behörden sind alarmiert.

In einem Internet-Video ist zu sehen, wie ein Mann während der Autofahrt ein Löwenbaby auf seinem Schoß hat. Die Behörden ermitteln. © Fotomontage: Screenshot/YouTube (2)

Der kurze Clip zeigt den Mann, wie er mit mehr als 100 Sachen durch die Hansestadt düst, die kleine Raubkatze zwischen Bein und Mittelkonsole auf dem Rücken liegt und während der Fahrt sogar versucht, ins Lenkrad zu beißen.

Auch die Polizei ist mittlerweile auf das Video aufmerksam geworden und ermittelt seit Anfang November. "Entsprechende Ermittlungen wegen Haltung von gefährlichen Tieren wurden entsprechend umgehend eingeleitet und an das zuständige Ordnungsamt übergeben", erklärte eine Sprecherin auf TAG24-Nachfrage.

Die Personalien des Halters seien den Behörden bekannt, hieß es weiter. Unter seiner Wohnanschrift war der Mann allerdings nicht mehr anzutreffen. Die Ermittlungen dauern laut Sprecherin aber weiterhin an.

Zwar ist eine Haltung gefährlicher Tiere, und darunter fällt eben auch ein Löwen-Baby, in Bremen unter strikten Auflagen zulässig, aber dafür muss eine Anmeldung vorliegen. "Das ist hier nicht der Fall, deswegen ist das Ordnungsamt aktiv, um das Tier sicherzustellen und anschließend in professionelle Obhut zu geben", erklärte die Pressestelle des Senats für Inneres und Sport.