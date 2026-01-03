Mann geht mit Mega-Mähne zum Friseur: Der bringt ihn nach einem Umstyling zum Staunen

Richmond (Virginia, USA) - Langer, ungepflegter Bart, noch viel längere ebenfalls nicht sonderlich gut gepflegte Haare. Als Haar-Influencer Thai Nguyen diesen Kunden in seinem Salon in Richmond, Virginia, auftauchen sah, hatte er mal wieder einen Grund, seine Kamera anzuschmeißen. Herausgekommen ist ein neues TikTok-Video, in dem eine amtliche "Verwandlung" zu sehen ist.

Dieser Kunde war elf Jahre lang nicht beim Friseur. Es wurde also mal wieder Zeit ... © Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting

In dem kuriosen Clip sitzt der 30-Jährige im Salon, muss zunächst erklären, wie es zu seinem Jesus-Look gekommen ist. "Ich habe sie vor einem Jahr ein wenig trimmen lassen", erklärt der Mann mit der Mega-Mähne.

Thai Nguyen reicht das überhaupt nicht. Er will die Haare am liebsten abschneiden. Dem kann und will sein Gast nichts entgegensetzen: "Was immer du willst", legt er sein Haar-Schicksal in die Hände des Friseurs.

Dieser freut sich bereits diebisch darauf, sich austoben zu können. "Noch irgendwelche letzten Worte, bevor es losgeht?", will Nguyen wissen. "Ich bin aufgeregt, ich bin bereit", antwortet sein Kunde.

Nguyen macht sich daraufhin ans Werk - und schneidet direkt den langen Zopf ab.