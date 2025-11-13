Mann ist mit vollem Haar nicht wiederzuerkennen: Dann hat er einen spontanen Einfall

England - Diese Haartransformation ist ein echtes Wechselbad der Gefühle. Seit Anfang des Monats geht das entsprechende Video auf TikTok viral. Zu sehen ist darin der Brite Casey (38), der sich nach rund zwanzig Jahren mit Glatze erstmals ein Toupet gönnt. Dafür hat er sich Hilfe von Rob Wood geholt, dem Inhaber des Haarsystem-Unternehmens "Novo Cabelo Hair".

Casey (38) ist vor seiner Verwandlung aufgeregt. Danach traut er seinen Augen nicht. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair

Zu Beginn des Videos ist der Glatzkopf mit dem Vollbart einfach nur eines: mächtig aufgeregt. "Wie lange hast du keine Haare mehr?", will Wood zunächst von ihm wissen.

"Ich habe mir den Kopf rasiert, als ich 19 war", erzählt der 38-Jährige. Der Haarausfall habe aber sogar schon im Alter von nur 13 Jahren begonnen, fügt er hinzu.

Rob Wood schlägt ihm daraufhin einen modernen Kurzhaarschnitt vor. Damit ist Casey sofort einverstanden. Man merkt: Er will nach all den Jahren vor allem wieder eine Frisur haben - egal was für eine.

Schließlich macht sich Wood ans Werk. Sein Gast darf das Ergebnis aber erst sehen, als es fertig ist.

Doch selbst als er die extra für den Moment genutzte blickdichte Brille absetzt, hält Casey sich vor Aufregung die Augen zu.