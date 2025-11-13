Mann ist mit vollem Haar nicht wiederzuerkennen: Dann hat er einen spontanen Einfall
England - Diese Haartransformation ist ein echtes Wechselbad der Gefühle. Seit Anfang des Monats geht das entsprechende Video auf TikTok viral. Zu sehen ist darin der Brite Casey (38), der sich nach rund zwanzig Jahren mit Glatze erstmals ein Toupet gönnt. Dafür hat er sich Hilfe von Rob Wood geholt, dem Inhaber des Haarsystem-Unternehmens "Novo Cabelo Hair".
Zu Beginn des Videos ist der Glatzkopf mit dem Vollbart einfach nur eines: mächtig aufgeregt. "Wie lange hast du keine Haare mehr?", will Wood zunächst von ihm wissen.
"Ich habe mir den Kopf rasiert, als ich 19 war", erzählt der 38-Jährige. Der Haarausfall habe aber sogar schon im Alter von nur 13 Jahren begonnen, fügt er hinzu.
Rob Wood schlägt ihm daraufhin einen modernen Kurzhaarschnitt vor. Damit ist Casey sofort einverstanden. Man merkt: Er will nach all den Jahren vor allem wieder eine Frisur haben - egal was für eine.
Schließlich macht sich Wood ans Werk. Sein Gast darf das Ergebnis aber erst sehen, als es fertig ist.
Doch selbst als er die extra für den Moment genutzte blickdichte Brille absetzt, hält Casey sich vor Aufregung die Augen zu.
Kurioses TikTok-Video zeigt doppelte Verwandlung von Casey
Dann traut er sich endlich - und flippt aus. "Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll!", erklärt der Engländer aufgeregt mit Tränen in den Augen. "Ich kann mich nicht einmal ansehen. So weird. Auf eine gute Art weird", fügt er hinzu.
Eine Weile geht das noch so weiter, bis sich Casey halbwegs gefangen hat. Doch dann hat er eine spontane Idee: Der Vollbart soll sofort ab! Etwas irritiert fragt Rob Wood nach, ob er das wirklich will.
Einen Schnitt später wird klar: Ja!
Zwar hat Casey nach seinem zweiten Umstyling kein glattes Babyface, dafür einen deutlich kürzeren Bart. Als er dann noch seine Sonnenbrille für ein Selfie mit seinem "Haar-Retter" aufsetzt, sieht er endgültig wie ein ganz anderer Mensch aus.
Entsprechend begeistert reagiert das TikTok-Publikum. Mehr als 330.000 Klicks hat der kuriose Clip inzwischen erhalten. Was für eine lohnenswerte Verwandlung!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair