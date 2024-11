Mann ist sauer, als er diesen Zettel an SUV entdeckt: Doch er bekommt sofort Kontra

Australien - Zettel an Autos sind derzeit vor allem in Australien wieder in aller Munde. Regelmäßig werden Fotos der Fundstücke in den sozialen Medien geteilt. Vor einigen Tagen ärgerte sich der User Mick Patten auf Reddit. Dabei gehörte ihm der SUV, an dem der Zettel hing, gar nicht.