Mann kauft alten Silberkrug für drei Euro: Als er wahren Wert erfährt, sahnt er sofort ab
Geelong (Australien) - Er muss sich etwas einfallen lassen, um ein Zusatzeinkommen zu generieren. Denn Nick Sady aus Geelong in Australien kann aufgrund seines Autismus keiner geregelten Arbeit nachgehen. Deshalb hat sich der Mann auf das Kaufen und Verkaufen von gebrauchten Artikeln spezialisiert. Kürzlich landete der Schnäppchenjäger einen seiner größten Treffer.
So erstand Sady in einem Antiquitätenladen einen Silberkrug für umgerechnet knapp drei Euro. Er stellte jedoch bald fest, dass sein Fundstück viel wertvoller war.
"Es ist seit Jahren meine Haupteinnahmequelle", sagte der Australier jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Ich bin behindert und muss kreativ sein, um Geld zu verdienen", fügte er hinzu.
Eigentlich ist Sady überwiegend auf eBay unterwegs. Doch ab und zu zieht es den Autisten auch in die echte Welt. So konnte er seinen Volltreffer finden.
Diesen hat der Händler inzwischen auch wieder verkauft, um sein Einkommen zu versilbern. Und wie viel hat er am Ende bekommen?
Sady freut sich nicht nur über den Gewinn
Sady konnte den Silberkrug für umgerechnet rund 430 Euro wieder an den Mann bringen - ein Gewinn, der sich wirklich sehen lassen kann. Aber wie war er darauf gekommen, dass sein Krug weit mehr wert war als die nicht einmal drei Euro, die er dafür bezahlt hatte?
"Ich suche nach Punzen. In diesem Fall ist der Löwe mit der erhobenen Pfote das entscheidende Merkmal, das auf Sterlingsilber hinweist", erklärte er dem US-Magazin. Punzen sind eingeprägte Zeichen, die auf den Feingehalt von Edelmetallen hinweisen.
In 99 Prozent aller Fälle seien Silbergegenstände in Secondhand-Läden nur versilbert, erklärte Sady. In diesem Fall sei es anders gewesen. Denn Sterlingsilber besteht zu 92,5 Prozent aus reinem Silber und gilt daher als Edelmetall mit einem eigenen Wert.
"Ich bin Autist und es macht mir wirklich Spaß, etwas über Dinge zu lernen und Wissen zu erweitern", freute sich Sady gegenüber dem News-Magazin. "Die Recherche ist fast genauso befriedigend wie der finanzielle Gewinn", sagte er abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Reddit/Screenshots/u/MeerkatRiotSquad