Mann will Gesichts-Tattoos für Hochzeit loswerden: Was er dann tut, beeindruckt so viele
Longwood (Florida, USA) - Das war für sie ein extremer Fall. Normalerweise ist die Agentur "The 911 Stylist" auf exklusive Haar- und Make-up-Kreationen für Models und Bräute spezialisiert. Doch im vergangenen Monat war ein ganz anderer "Kandidat" zu Gast im Salon des Dienstleisters in Longwood, Florida.
In einem viralen TikTok-Video ist das wohl kurioseste Makeover der Agentur zu sehen. Darin sitzt ein junger Mann im Salon der Stylistinnen. Was sofort ins Auge fällt: Nicht nur die Arme des Kunden sind mit Tattoos übersät, sondern auch sein Gesicht.
Genau das ist der Knackpunkt, weshalb er sich dort eingefunden hat. Denn wie der Untertitel verrät, heiratet seine Schwester an diesem Tag. Um bei der Trauung nicht das schwarze Schaf zu sein, wünscht sich der US-Amerikaner nichts Geringeres, als ein Tattoo-freies Gesicht.
Seine Idee: Die Stylistinnen sollen ihm die "Gesichtsbemalung" in einem aufwendigen Verfahren "wegschminken".
Dieser Herausforderung stellt sich The 911 Stylist - und setzt dabei auf eine spezielle Methode.
Millionenfach geklicktes TikTok-Video zeigt kurioses Makeover
Weil sich diese so lange hinzieht, läuft in dem Clip ein Zeitraffer, der immerhin rund eine Minute dauert. Darin ist zu sehen, wie die Tattoos des Gastes nach und nach mit Airbrush-Technik verschwinden.
Ein einfaches "Übermalen" reicht definitiv nicht aus, wie das Video auf TikTok eindrucksvoll zeigt. Immer wieder muss mit der Technik, bei der Farbe mithilfe von Druckluft auf die Haut aufgetragen wird, nachgebessert werden.
Doch am Ende sitzt der Kunde wirklich mit einem Gesicht da, auf dem keine Tattoos mehr zu erkennen sind. Beim TikTok-Publikum macht dieses Umstyling mächtig Eindruck.
Seit der Clip am 19. Dezember veröffentlicht worden ist, hat er acht Millionen Klicks erreicht. Hinzu kommen mehr als 400.000 Likes. Doch was passiert, wenn es regnet? Auf diese Frage antwortet The 911 Stylist in einem Unterkommentar: "Gar nichts, es ist wasserdicht."
Die Hochzeit konnte nach diesem gelungenen Makeover also kommen!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/the911stylist