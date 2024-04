Mann will Steak in Restaurant essen: Als er auf den Kassenbon schaut, verzweifelt er

An dieses Steak wird der Restaurantbesucher sich wohl noch lange erinnern. (Symbolbild) © 123rf/luizrocha

Das wohl teuerste Steak seines Lebens!

So geschehen vor wenigen Tagen im Stadtstaat Singapur: Der aufgelöste Restaurant-Besucher teilte via Facebook ein Foto des Kassenbons nebst dem Überweisungsbeleg vom Girokonto.

"Ich schreibe, weil ich meine große Enttäuschung zum Ausdruck bringen will", sagt der Mann im Posting vom vergangenen Dienstag an das Restaurant gewandt. Er habe in dem Etablissement ein Rib-Eye-Steak mit Spagetti als Beilage für 20,90 Singapur-Dollar bestellt, umgerechnet 14,30 Euro.

Doch als er die Rechnung überprüfte, folgte der Schock. Beim Restaurant wurde offenbar geschlampt, die Servicekraft tippte offensichtlich eine "20" zu viel ins Kartenterminal ein. Folge: Dem Gast wurden irrtümlich 2020,90 Singapur-Dollar (1384 Euro) vom Konto abgebucht.

Ein Versehen, keine Frage: Der Steak-Liebhaber zeigte sich verständnisvoll, fragte höflich nach, ob er denn sein Geld zurückbekommen kann. Doch statt zu helfen, sorgte das Restaurant mit seinem Gebaren für noch mehr Fassungslosigkeit.