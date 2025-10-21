Mit dem "kleinsten Bier der Welt" macht Brauerei auf riesiges Problem aufmerksam

Kopenhagen (Dänemark) - Stolze zwölf Millimeter hoch und nicht einmal ein Milliliter Fassungsvermögen - das ist das kleinste Bier der Welt. Doch was die Carlsberg-Brauerei damit bezwecken möchte, hat eine ganz große Bedeutung.

Seit dem Jahr 1847 laufen in der Carlsberg-Brauerei die Würzepfannen auf Hochtouren. Seit vielen Jahren macht sie sich aber auch für eine alkoholfreie Alternative stark. © Bernd Thissen/dpa

Auf Instagram veröffentlichte das dänische Traditionsunternehmen eine kurze Bilderreihe vom neuesten Zuwachs in seiner Bier-Familie.

Eine Flasche alkoholfreies Bier, welches neben einer "normalen" 0,33-Liter-Flasche nahezu verschwindend klein wirkt. Tatsächlich befinden in der Miniaturversion ganze 0,05 Milliliter - von einem "Schluck" kann man hier also gar nicht sprechen.

Doch tatsächlich steckt hinter der vermeintlich irrwitzigen PR-Aktion ein ernstes und wichtiges Thema: der bewusste Alkoholkonsum.

Tatsächlich produziert das dänische Unternehmen bereits seit 20 Jahren sein alkoholfreies Hopfengetränk und erfreut sich eines stetigen Anstiegs der Verkaufszahlen.

Auch in Deutschland hat sich die Produktionsmenge an alkoholfreien Bieren in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt.