Mit zehn Fahrgästen an Bord: Mann klaut Linienbus, fährt Haltestellen an, kontrolliert Tickets
Hamilton (Ontario/Kanada) - Was hat er sich nur dabei gedacht? Ein Kanadier entführte einen Linienbus und fuhr mit zehn Fahrgästen fröhlich durch die Großstadt Hamilton. Er kontrollierte Tickets und hielt planmäßig an mehreren Bushaltestellen an.
So geschehen am vergangenen Dienstag in der Innenstadt von Hamilton im Großraum Toronto.
Laut der örtlichen Polizei fuhr der rechtmäßige Busfahrer gegen 21 Uhr in den McNab-Busterminal im Stadtzentrum ein und stieg aus seinem Bus. Der 36-jährige Busenthusiast nutzte diese Gelegenheit, setzte sich blitzschnell hinters Steuer des Gelenkbusses und fuhr los.
Gewissenhaft folgte der Mann dem Streckenverlauf, ließ Fahrgäste ein- und aussteigen, kontrollierte sogar Tickets. Zu jedem Zeitpunkt der knapp 15-minütigen Fahrt seien etwa zehn Fahrgäste im Linienbus gewesen, sagte Polizeisprecher Trevor McKenna zum Sender CBC.
"Der Bus hatte nicht den geringsten Schaden. Er hat hervorragende Arbeit geleistet", sagte der Sprecher. "Es ist irgendwie komisch, aber gleichzeitig auch ernst. Wir sind dankbar, dass niemand verletzt wurde."
Mann geht in Kanada mit geklautem Bus auf Spritztour
Die meisten Fahrgäste hätten nicht bemerkt, dass der Mann kein Busfahrer sei. "Er ging sogar so weit, jemandem die Mitfahrt zu verwehren, weil der einen abgelaufenen Busfahrschein hatte", teilte die Polizei von Hamilton mit.
Erst als der 36-Jährige falsch abbog, begannen die Passagiere, Fragen zu stellen. Sie lotsten ihn wieder in die richtige Richtung. Wenig später war die Fahrt vorbei. Der echte Busfahrer hatte schon längst die Polizei informiert, diese folgte dem Bus unauffällig. "Wir wollten ihn nicht erschrecken", so der Sprecher. "Wir wollten daraus keine Tragödie machen."
Der Mann wurde rund 15 Minuten nach Beginn seiner Fahrt an der West 5th Street angehalten. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Es soll sich um einen 36-jährigen Kanadier ohne festen Wohnsitz handeln.
Ihm wird Diebstahl von Gegenständen im Wert von über 5000 kanadischen Dollar (circa 3060 Euro), Behinderung der Polizei und Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen.
Titelfoto: Facebook/HSR