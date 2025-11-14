Mit zehn Fahrgästen an Bord: Mann klaut Linienbus, fährt Haltestellen an, kontrolliert Tickets

Hamilton (Ontario/Kanada) - Was hat er sich nur dabei gedacht? Ein Kanadier entführte einen Linienbus und fuhr mit zehn Fahrgästen fröhlich durch die Großstadt Hamilton. Er kontrollierte Tickets und hielt planmäßig an mehreren Bushaltestellen an.

Zehn Fahrgäste waren an Bord, als die Fahrt eine unerwartete Wendung nahm. © Facebook/HSR

So geschehen am vergangenen Dienstag in der Innenstadt von Hamilton im Großraum Toronto.

Laut der örtlichen Polizei fuhr der rechtmäßige Busfahrer gegen 21 Uhr in den McNab-Busterminal im Stadtzentrum ein und stieg aus seinem Bus. Der 36-jährige Busenthusiast nutzte diese Gelegenheit, setzte sich blitzschnell hinters Steuer des Gelenkbusses und fuhr los.

Gewissenhaft folgte der Mann dem Streckenverlauf, ließ Fahrgäste ein- und aussteigen, kontrollierte sogar Tickets. Zu jedem Zeitpunkt der knapp 15-minütigen Fahrt seien etwa zehn Fahrgäste im Linienbus gewesen, sagte Polizeisprecher Trevor McKenna zum Sender CBC.

"Der Bus hatte nicht den geringsten Schaden. Er hat hervorragende Arbeit geleistet", sagte der Sprecher. "Es ist irgendwie komisch, aber gleichzeitig auch ernst. Wir sind dankbar, dass niemand verletzt wurde."