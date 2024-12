Mutter bringt Kind zu Bett: Als sie Babyfon-Video sieht, trifft sie der Schlag

New South Wales (Australien) - Als Mutter eines Säuglings machen Frauen viel durch. Wie viel genau, ist Claire Morgan (30) aus New South Wales, Australien, aufgefallen, als sie ein Blick auf das Video ihres Babyfons warf. Doch nicht nur die Mutter traf der Schlag, als sie die Aufnahme sah, sondern auch den ein oder anderen TikTok-User. Denn der Clip geht seit einigen Tagen steil viral.

Im Video schläft Sohn Hunter bereits friedlich in seinem Bettchen. © TikTok/Screenshot/reform.pilatesbyclaire

Das ganze Video wirkt in seinem Schwarzweiß-Ton an sich schon recht gruselig. Morgans vier Wochen alter Sohn Hunter liegt darin wohlbehütet und zugedeckt in seinem Bettchen.

Dann passiert es: Die Mutter hebt die Decke wieder an, legt sie zur Seite, dreht sich zurück. Als sie wieder ins Bild kommt, tut sie so, als würde sie ihr Baby erneut ins Bett legen. Die 30-Jährige senkt ihre leeren Hände ab, deckt das Kind danach ein zweites Mal zu!

Mehr als 38 Millionen Klicks hat der kuriose Clip in weniger als einer Woche auf TikTok erhalten, dazu gut 4,4 Millionen Likes. Im Interview mit Newsweek gab Morgan diese Woche zu, dass sie nicht gewusst habe, dass es diesen Grad der Müdigkeit gibt.

Aber warum hatte die übermüdete Mutter überhaupt die Zeit gehabt, sich noch die alten Aufnahmen anzuschauen?