Mutter geht schnell einkaufen: Kurz vor ihrem Zuhause bemerkt sie bitteren Fehler

Von Christian Norm

Lowestoft (England) - Sie war schon fast zu Hause, als ihr der eigene bittere Fehler auffiel. Sofort machte Melanie, die im englischen Lowestoft lebt, eine Kehrtwende.

Was hatte Melanie wohl beim Tesco-Supermarkt vergessen? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/mellax24 Zuvor hatte sie mit ihrem Baby und Hündin Anna bei Tesco angehalten, weil ihr eingefallen war, dass sie noch Milch brauchte. Wenig später ging es mit Kind, Milch und Bananen nach Hause. Doch etwas fehlte. "Gerade als ich die Haustür öffnen wollte, fiel mir plötzlich ein, dass der Hund noch beim Laden war", sagte die Britin jetzt in einem Interview mit Newsweek. Kurioses Frau kauft günstige Boots, was sie unter dem Preisschild entdeckt, lässt ihr den Atem stocken Also drehte sie wieder um, rannte schnurstracks zurück zu Tesco. Als Melanie nahe genug an dem Supermarkt war, hatte sie eine Idee.

Video des Fehlers geht auf TikTok direkt viral