Familie kauft Haus: Bald darauf entdecken sie Geheimnis hinter Wand

Wisconsin (USA) - Diese Wand war doch hohl! Carol Thiemer (28) und ihr Mann Tracy (27) wurden stutzig, nachdem sie vor vier Jahren ein Haus in Wisconsin gekauft hatten - und schließlich mit ihren Kindern vor einer mysteriösen Wand standen.

Diese Wand war der Familie Thiemer all die Jahre bekannt für ihr Geheimnis. Dennoch haben sie es erst vor wenigen Tagen gelüftet. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/carolmoosethiemer

Der Familie war schnell klar, dass sich dahinter etwas verbergen musste. Als sie ihr Haus von außen betrachteten, reimten sie sich den Rest zusammen. Dennoch ließen sie alles so, wie es war.

Erst vor wenigen Tagen hat Papa Tracy dem Rätselraten ein Ende gesetzt - und die Wand mit bloßer Hand eingeschlagen. Dass sich dahinter der Zugang zu einem ihrer drei Dachgeschosse befinden musste, wussten alle.

Doch die Begeisterung war trotzdem groß, als sie das Geheimnis endgültig lüfteten. Denn hinter der Wand befand sich eine Treppe, die ins Dachgeschoss führte. Dort stellte sich schnell heraus, dass die Familie einen großen Raum mit viel Platz gewonnen hatte.

"Von außen ist ganz offensichtlich, dass es einen Dachboden im dritten Stock gibt", sagte Carol Thiemer jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Dort oben gab es allerdings noch eine weitere positive Überraschung zu entdecken, mit der bis dahin nicht zu rechnen war.