Mysteriöser Vorfall auf Baustelle: Mega-Rohr schießt plötzlich aus dem Boden

Osaka (Japan) - Kurioser Zwischenfall auf einer Baustelle in Japan: Mitten in der Millionenstadt Osaka hat sich ein riesiges Stahlrohr plötzlich aus dem Boden gedrückt und ragte schließlich rund 13 Meter hoch in die Luft.

Das Stahlrohr ragte plötzlich rund 13 Meter aus dem Boden. © STR / JIJI PRESS / AFP

Das Ganze ereignete sich am Mittwochmorgen nahe der Hankyu Osaka-Umeda Station, einem der belebtesten Verkehrsknotenpunkte der Stadt, wie die Japan Times berichtet.

Das Rohr gehörte zu Bauarbeiten an der Kanalisation. Eigentlich war es tief im Boden installiert, doch plötzlich schoss es senkrecht nach oben und ragte fast bis an eine darüber verlaufende Hochstraße heran. Das Bauteil ist rund 27 Meter lang und etwa 3,5 Meter im Durchmesser.

Der plötzliche Ausbruch hatte auch Folgen für die Umgebung: Betonstücke und Trümmer wurden über die Baustelle und die Straße verteilt.

Gegen 6.50 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Die Polizei sperrte mehrere Straßen in der Umgebung, darunter Teile einer wichtigen Nationalstraße unterhalb der Hochstraße. Der Verkehr kam zeitweise zum Erliegen, Anwohner konnten ihre Fahrzeuge nicht mehr bewegen.