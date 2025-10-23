Mann rasiert sich nach 20 Jahren zum ersten Mal den Bart und sorgt für heftige Verwandlung
Atlantic (USA) - Zwei Jahrzehnte züchtete ein Mann aus dem US-Bundesstaat Iowa eine beachtliche Gesichtsbehaarung heran. Nun sollte der Bart aber endlich mal ab. Nach der Rasur ist der US-Amerikaner kaum wiederzuerkennen.
Der Mann, der auf Reddit unter dem Namen "RandallCabbage" aktiv ist, erklärte, dass er sich nach 20 Jahren endlich mal eine Veränderung gegönnt habe. Auf dem ersten Foto sieht man den US-Amerikaner im Auto sitzen. Während sein Kopf von einem Basecap bedeckt ist, wird sein halbes Gesicht von einem stattlichen Bart verhüllt.
Bei den vielen rot-blonden Haaren musste der Rasierer des Reddit-Nutzers sicherlich auf Hochtouren laufen.
Am Ende ließ der Mann aus Atlantic nur noch einen Schnurr- sowie einen Kinnbart und ein paar gestutzte Härchen im Kieferbereich stehen.
Verschmitzt blickt der US-Amerikaner mit hochgezogener Augenbraue beim Bild mit dem finalen Ergebnis in die Kamera. Die anderen User sind begeistert.
Mann rasiert sich nach 20 Jahren zum ersten Mal den Bart
"Wow! Du bist 20 Jahre jünger geworden!", meint eine Person in den Kommentaren auf Reddit. Ein anderer schreibt: "Kumpel, du siehst jetzt super aus." Andere erklären, dass sie zunächst unsicher waren, ob dem Mann eine derart radikale Rasur stehen würde, und anschließend positiv überrascht waren.
Unter seinen Fotos verrät der US-Amerikaner, dass sich die Leute in seinem Umfeld noch an sein neues Erscheinungsbild gewöhnen müssen: "Meine Frau sieht mich an und sagt, es sei, als würde sie mit einem Fremden zusammenleben", schreibt er.
Was vielen sofort auffiel: Er veränderte nicht nur die Länge und Form seines Bartes, sondern auch direkt noch die Farbe. Die neue Gesichtsbehaarung ist nun deutlich dunkler. "Mein naturfarbener Schnurrbart allein sah nicht gut aus", begründet der Mann aus Iowa seine Entscheidung.
Sein Beitrag wurde auf Reddit 2500-mal "geupvotet". User bezeichnen die Transformation als "erstaunlichste Bartverwandlung der letzten Zeit".
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Reddit/u/RandallCabbage