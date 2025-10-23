Mann rasiert sich nach 20 Jahren zum ersten Mal den Bart und sorgt für heftige Verwandlung

Atlantic (USA) - Zwei Jahrzehnte züchtete ein Mann aus dem US-Bundesstaat Iowa eine beachtliche Gesichtsbehaarung heran. Nun sollte der Bart aber endlich mal ab. Nach der Rasur ist der US-Amerikaner kaum wiederzuerkennen.

Der US-Amerikaner trug 20 Jahre lang diesen Vollbart. Nun wollte er ihn loswerden. © Bildmontage/Screenshot/Reddit/u/RandallCabbage

Der Mann, der auf Reddit unter dem Namen "RandallCabbage" aktiv ist, erklärte, dass er sich nach 20 Jahren endlich mal eine Veränderung gegönnt habe. Auf dem ersten Foto sieht man den US-Amerikaner im Auto sitzen. Während sein Kopf von einem Basecap bedeckt ist, wird sein halbes Gesicht von einem stattlichen Bart verhüllt.

Bei den vielen rot-blonden Haaren musste der Rasierer des Reddit-Nutzers sicherlich auf Hochtouren laufen.

Am Ende ließ der Mann aus Atlantic nur noch einen Schnurr- sowie einen Kinnbart und ein paar gestutzte Härchen im Kieferbereich stehen.

Verschmitzt blickt der US-Amerikaner mit hochgezogener Augenbraue beim Bild mit dem finalen Ergebnis in die Kamera. Die anderen User sind begeistert.