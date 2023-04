Nachdem er sie betrogen haben soll: Frau ist wieder schwanger von ihrem Puppenmann

Eine Freundin soll Marcelo mit einer anderen Frau in einem Motel gesehen haben. Zunächst wollte die 37-Jährige kein Wort davon glauben, doch dann habe sie das Handy der Stoffpuppe durchsucht. Die Nachrichten seien eindeutig gewesen.

Dann kam eins zum anderen. Schon bald wurde die 37-Jährige mit ihrem ersten Kind, Puppe Marcelinho, schwanger. Alles hätte so schön sein können, doch der Schein trog. Denn Meirivone behauptete, dass Puppenmann Marcelo sie betrogen haben soll , als sie mit ihrem kleinen Puppensohn nach der Geburt im Krankenhaus war!

Die Brasilianerin ist angeblich wieder schwanger von ihrem Puppenmann. © Screenshot/TikTok/meirivoneemarcelo

Seitdem geht es offensichtlich wieder bergauf in der schrägen Beziehung. Meirivone und Marcelo scheinen glücklicher denn je zu sein, denn die 37-Jährige verkündete kürzlich auf ihrem TikTok-Kanal, dass sie mit ihrem zweiten Puppenkind schwanger ist!

In dem Video, welches bislang mehr als 373.000 Mal angeklickt wurde, tänzelt die Brasilianerin hin und her und hält einen positiven Schwangerschaftstest in die Linse. Diesmal soll es ein Mädchen werden, verkündet Meirivone stolz.

Zudem ist sich die werdende Mama sicher, dass das Neugeborene die angekratzte Ehe der beiden retten wird. "Marcelo ist viel liebevoller zu mir geworden, und ich glaube, dass sich unsere Beziehung dadurch verbessert", so Meirivone.

Viele TikTok-User beglückwünschten das Paar. "Marcel ist der Richtige", schrieb eine Person. Andere Nutzer bezeichneten Meirivones Beziehung zu einer Puppe als "verrückt".

"Ich war so glücklich über ihre Reaktion, bis ich mich daran erinnerte, dass sie mit einer Puppe verheiratet ist", kommentierte ein anderer.