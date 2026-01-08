Mann kauft alten Silberkrug für drei Euro: Als er wahren Wert erfährt, sahnt er sofort ab

Geelong (Australien) - Er muss sich etwas einfallen lassen, um ein Zusatzeinkommen zu generieren. Denn Nick Sady aus Geelong in Australien kann aufgrund seines Autismus keiner geregelten Arbeit nachgehen. Deshalb hat sich der Mann auf das Kaufen und Verkaufen von gebrauchten Artikeln spezialisiert. Kürzlich landete der Schnäppchenjäger einen seiner größten Treffer.

Diesen Silberkrug kaufte Nick Sady aus Geelong in Australien für umgerechnet nicht ganz drei Euro. © Bildmontage: Reddit/Screenshots/u/MeerkatRiotSquad

So erstand Sady in einem Antiquitätenladen einen Silberkrug für umgerechnet knapp drei Euro. Er stellte jedoch bald fest, dass sein Fundstück viel wertvoller war.

"Es ist seit Jahren meine Haupteinnahmequelle", sagte der Australier jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Ich bin behindert und muss kreativ sein, um Geld zu verdienen", fügte er hinzu.

Eigentlich ist Sady überwiegend auf eBay unterwegs. Doch ab und zu zieht es den Autisten auch in die echte Welt. So konnte er seinen Volltreffer finden.

Diesen hat der Händler inzwischen auch wieder verkauft, um sein Einkommen zu versilbern. Und wie viel hat er am Ende bekommen?