Paar betritt neues Heim: Als sie die Tür öffnen, bleibt ihnen die Spucke weg

Lindsay (Kanada) - Diesen ersten Moment in ihrem eigenen Haus werden Louren Wilson (24) und ihr Freund Jimmy (25) wohl niemals vergessen. Die Kanadier aus Lindsay filmten feierlich, wie sie den Schlüssel umdrehten und die Haustür öffneten. Doch als sie im Flur standen, trauten sie ihren Augen kaum.

Louren Wilson (24) dreht feierlich den Schlüssel zu ihrem ersten eigenen Haus um - und ahnt nicht, was gleich passieren wird. © Collage: Screenshots/TikTok/@lourenwilson1

In dem viralen TikTok-Hit von Ende Juni spaziert Wilson ins Haus, ihr Freund folgt ihr mit der Kamera.

Dann bleibt die 24-Jährige abrupt stehen: Am Ende des Gangs empfängt sie nämlich ein kleiner Hund, der schwanzwedelnd hinter einem Sicherheitsgitter steht.

"Wir haben die Schlüssel buchstäblich zwei Minuten vor dem Video bekommen", erklärte die Elektrikerin jetzt in einem Interview mit Newsweek. Sie seien auch noch am selben Tag in das Haus eingezogen.

Zunächst sei sie aber unsicher gewesen, wie sie auf das Tier reagieren sollte. Schließlich hätten sie und ihr Freund den Makler angerufen, so die Hausbesitzerin.