Paar plant monatelang Urlaub: Kurz vor der Abreise gibt es eine überraschende Wendung

In dem kuriosen Clip stellte sie Mitte Mai auf TikTok per Untertitel die Frage: "A) Bist du unterstützend? B) Suchst du nach Scheidungsanwälten? C) Fährst du ohne ihn?"

Cassie, die als Creative Director bei Yahoo arbeitet, konnte nicht fassen, was sie da hörte. Frustriert schnappte sie sich ihr Handy und drehte ein Video, in dem sie ihren Frust kundtat.

Besser spät als nie: Matt tauchte auch noch in Mexiko auf. © TikTok/Screenshot/cassiesage

Sie habe eine klare Entscheidung getroffen. "Die Kinder und ich flogen schließlich ohne ihn nach Mexiko. Er blieb zuversichtlich, dass er (der Pass, Anm. d. Red.) wieder auftauchen würde", sagte Cassie gegenüber dem US-Magazin.

Tatsächlich sollte Matt nur einen Tag später Grund zum Jubeln haben. "Wie sich herausstellte, war er die ganze Zeit in seiner Golftasche in der Garage (...) gewesen und er konnte sich uns am nächsten Tag anschließen", so die Mutter.

Neben dem Video, in dem Cassie ihr Entsetzen ausdrückt, gibt es deshalb inzwischen auch mehrere Urlaubsvideos, in denen Matt ebenfalls zu sehen ist.

Was bleibt, ist ein viraler Hit mit 4,5 Millionen Klicks und jede Menge Erinnerungen an den Mexiko-Urlaub. Denn vor wenigen Tagen ist die Familie schon wieder nach Hause geflogen.