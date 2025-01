Paar schaut alte Kindervideos an und macht spektakuläre Entdeckung

Katelynn Mackey und ihr Mann Josh waren zusammen mit ihren beiden Kindern zu Weihnachten in der Heimat. Aus Zufall stieß dann ein Familienmitglied auf ein altes Tonbandgerät und Videokassetten. "Wir dachten, es wäre lustig, einige davon durchzusehen, da wir alle beisammen waren", erklärt die US-Amerikanerin gegenüber Newsweek .

Katelynn Mackey hat mit ihrem Mann Josh zwei Kinder: Arbor (2) und Sunny. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/@katelynn.mackey

Denn Katelynn, die in der Zwischenzeit selbst zwei Kinder bekommen hatte, nannte eine ihrer Töchter tatsächlich "Sunny" - ohne sich an die Situation von damals erinnern zu können!

"Ich fand den Namen immer wirklich süß, aber er stand nicht immer ganz oben auf meiner Babynamenliste", so die US-Amerikanerin. "Er stand nicht einmal auf der Liste, als wir einen Namen für meine erste Tochter aussuchten." Als sie ihre zweite Tochter allerdings nach der Geburt im Arm hielt, fühlte sich der Name für sie und ihren Partner perfekt an.

Dass Katelynn sozusagen eine Art Vorahnung für ihre Zukunft hatte, machte vor allem ihren Mann Josh perplex. "Als der Clip zum ersten Mal abgespielt wurde, hätten wir ihn fast verpasst, weil wir alle beschäftigt waren", erinnert sie sich. "Erst als meine Mutter sagte: 'Warte, hat sie gerade Sunny gesagt?' sahen wir es uns noch einmal an. Wir waren alle schockiert!"

Für die zweifache Mutter ist die Entdeckung auf der VHS-Kassette "faszinierend". "Ich wusste definitiv nicht, dass ich es so lange mit mir herumtrage!"

Nachdem sie die ganze Geschichte auf TikTok geteilt hatte, dauerte es nicht lange, bis der Clip mehr als 360.000 Klicks einheimste.

Und die User sind begeistert: "Ich liebe es, dass sie schon in diesem Moment ein Teil von dir war. Wir tragen alle unsere Eizellen ab dem Zeitpunkt unserer eigenen Entwicklung im Mutterleib in uns. ❤️Du warst bei ihr", schreibt eine Person.