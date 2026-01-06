Verdutzter Vater fragt Sohn, was er mit dem Baby macht: Antwort schlägt alles

Er staunte nicht schlecht, als er seinen Sohn mit dem Baby auf dem Schoß erwischte. Deshalb schmiss Papa Kenzy aus South Carolina schnell seine Kamera an.

Von Christian Norm

South Carolina (USA) - Er staunte nicht schlecht, als er seinen Sohn mit dem Baby auf dem Schoß erwischte. Deshalb schmiss Papa Kenzy (32) aus South Carolina schnell seine Kamera an, um Koah (6) zur Rede zu stellen. Was sein Ältester dann zu ihm sagte, schlägt alles. Zum Glück hat der dreifache Vater diesen Moment auf Video festgehalten. Denn seit dem vergangenen Monat konnte es ein Millionenpublikum erreichen.

Koah (6) sitzt mit seinem Baby-Bruder Benson auf dem Sofa - zur Überraschung seines Vaters. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kapeake In dem TikTok-Clip, der kurz vor Weihnachten aufgenommen wurde, sitzt Koah mit seinem zu diesem Zeitpunkt erst eine Woche alten Bruder Benson auf dem Sofa. Sein Vater schleicht sich langsam an, fragt den Sechsjährigen schließlich, was er mit dem Baby macht. Koah blickt ihn daraufhin mit ernster Mine an, antwortet: "Deinen Job!" Der 32-Jährige lacht bei diesem schlagfertigen Konter direkt los. Dann bricht die Aufnahme ab. Lachen können auch viele andere über die kuriose Szene. So sind auf TikTok inzwischen 1,9 Millionen Klicks zusammengekommen, dazu mehr als 430.000 Likes. Eigentlich hatte Kenzy an etwas anderes gedacht, als er seinen Ältesten und seinen Jüngsten in trauter Zweisamkeit filmte. Gegenüber Newsweek hat er diese Woche seine wahren Absichten verraten.

