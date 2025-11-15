Passagiere fassungslos: TikTok-Star überrascht mit skurrilem Snack im Flugzeug
Australien - Ein australischer TikToker (25) sorgt mit seinen ungewöhnlichen Essgewohnheiten immer wieder für verblüffte Blicke.
Auf Instagram und TikTok teilt Tommy Armour vor allem Videos, in denen er "Challenges" meistert - darunter das Verzehren roher Eier mit Schale oder einer ganzen rohen Zwiebel.
Seine skurrilen Clips werden millionenfach geklickt, und seine Popularität ermöglichte ihm sogar 2024, einen Abstecher in die Reality-TV-Welt, wo er Kandidat bei Love Island Australia war und seine Reichweite dadurch weiter ausbauen konnte.
In einem kürzlich veröffentlichten Video sieht man den 25-Jährigen in einem Flugzeug, wie er eine Zwiebel samt Schale isst und sichtlich damit zu kämpfen hat.
Tommy Armour isst sogar Eier inklusive Schale
Er sitzt in dem Clip leicht nach vorne gekrümmt und nimmt Bissen für Bissen, muss dabei aber immer wieder innehalten, da die Zwiebel offenbar sehr scharf ist.
Unermüdlich kämpft er sich jedoch weiter durch die Knolle. Im Hintergrund ist ein weiterer Passagier zu sehen, der zunächst wegen des Geruchs die Nase rümpft, dann aber lachen muss, als er erkennt, was sein Sitznachbar isst.
Am Ende des Clips läuft Tommys Nase stark, offenbar eine Reaktion auf die Schärfe der Zwiebel.
Sein wohl bekanntestes "Talent" ist jedoch das Essen roher Eier inklusive Schale, was ihm den Spitznamen "EGG MAN" einbrachte.
In zahlreichen Videos filmt er sich dabei, wie er die Schale zerbeißt, kaut und schluckt - ein Anblick, der seine 470.900 Follower immer wieder fasziniert.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/tommyarmour