Passagiere fassungslos: TikTok-Star überrascht mit skurrilem Snack im Flugzeug

Ein australischer TikToker sorgt mit seinen ungewöhnlichen Essgewohnheiten immer wieder für verblüffte Blicke.

Von Isabel Klemt

Australien - Ein australischer TikToker (25) sorgt mit seinen ungewöhnlichen Essgewohnheiten immer wieder für verblüffte Blicke.

Tommy Armour (25) zeigt in einem aktuellen Video, wie er eine Zwiebel verspeist. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/tommyarmour Auf Instagram und TikTok teilt Tommy Armour vor allem Videos, in denen er "Challenges" meistert - darunter das Verzehren roher Eier mit Schale oder einer ganzen rohen Zwiebel. Seine skurrilen Clips werden millionenfach geklickt, und seine Popularität ermöglichte ihm sogar 2024, einen Abstecher in die Reality-TV-Welt, wo er Kandidat bei Love Island Australia war und seine Reichweite dadurch weiter ausbauen konnte. In einem kürzlich veröffentlichten Video sieht man den 25-Jährigen in einem Flugzeug, wie er eine Zwiebel samt Schale isst und sichtlich damit zu kämpfen hat.

Tommy Armour isst sogar Eier inklusive Schale