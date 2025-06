Restaurantbesitzer erhält Trinkgeld von Gast: Was zwischen den Scheinen steckt, entsetzt ihn

Charleston (South Carolina) - "Du gehst nicht ins Gefängnis. Du gehst nicht ins Gefängnis. Du gehst nicht ins Gefängnis". Dieser Satz wiederholt sich insgesamt neunzehnmal auf einem Zettel, den ein Restaurantbesitzer kürzlich zwischen mehreren Ein-Dollar-Noten gefunden hat. Chris (27), der Inhaber des "Jade Hibachi" in Charleston, South Carolina, weiß nicht, was er davon halten soll. Zunächst war er entsetzt, als er den Zettel vergangene Woche im Trinkgeldglas entdeckte.

Seine Frau Jess, die ebenfalls in dem Restaurant arbeitet, bekräftigte den Eindruck ihres Mannes: "Er war ein ganz normaler Kunde, oder zumindest schien er einer zu sein! Wir haben viele Studenten zu Besuch, also könnte er auch einer gewesen sein."

Trinkgeldgläser sind in den USA noch etwas häufiger zu sehen als in Deutschland. © 123RF/liudmilachernetska

Dabei liegt es auf der Hand, dass der Gast etwas Schlimmes getan haben könnte.

Chris hat mehrere Vermutungen: Zum Beispiel könnte der Kunde extrem darauf fokussiert sein, erwischt zu werden.

Oder dass er "gerade einen Prozess oder eine Untersuchung durchmacht und sich große Sorgen macht", mutmaßt der Restaurantinhaber.

In jedem Fall kann Chris eines mit Sicherheit sagen: "So etwas Seltsames haben wir noch nie erlebt! Wir sind in der Innenstadt von Charleston, wir sehen Schlägereien, Blaulichter, Raubüberfälle und Fernsehsendungen, die gefilmt werden - aber so etwas noch nie."