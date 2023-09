Reumütiger Dieb bringt geklautes Auto zurück und hinterlässt einen liebevollen Zettel

Ende gut, alles gut: Ein in Italien geklautes Hochzeits-Auto mit wertvollem Inhalt wurde vom Dieb zurückgegeben. (Symbolbild) © 123rf.com/kirillm

Ein glückliches Ende erlebte ein frisch verheiratetes Ehepaar aus Monti Dauni in Italien, dem am Tag nach seiner Hochzeit das Auto gestohlen wurde. Besonders tragisch: im Wagen lagen noch das Brautkleid, der Hochzeitsanzug und ein Kleid für das gemeinsame Baby.

Das hatte vor allem die Frau traurig gemacht, denn ihr war die Kleidung für die Zeremonie mehr wert als der alte Fiat. Also wandte sie sich an die Presse und hoffte darauf, dass der Dieb so ein schlechtes Gewissen bekommen würde.

Und siehe da: Am Donnerstag tauchte das Auto samt Festkleidung wieder auf.

Wie Foggia Today berichtet, wurde der am 27. August in der Stadt Foggia geklaute Fiat Punto Evo am Mittwoch gefunden. Der Dieb hatte ihn in einer Straße der Stadt abgestellt. Vor Ort waren örtliche Polizei und Carabinieri.

Auf dem Rücksitz lag auch die Hochzeitskleidung. Außerdem hatte der Kriminelle einen Zettel hinterlassen: "Dieb ja, aber mit Herz", lautete die Botschaft darauf.