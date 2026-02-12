 17.583

Frau shoppt 4-Euro-Ohrringe in Secondhandladen: Als sie auf die Rückseite schaut, fällt ihr die Kinnlade runter

Eine Frau aus Kalifornien ergatterte unbewusst wertvolle Marken-Ohrringe in einem Secondhandladen.

Von Anne-Sophie Mielke

San Diego (USA) - Es ist der Traum eines jeden Schnäppchenjägers: Eine Frau aus Kalifornien ergatterte in einem Secondhandladen Luxus-Ohrringe für einen sehr schmalen Taler. Dass sie gerade einen verdammt guten Kauf gemacht hatte, wurde der US-Amerikanerin allerdings erst zu Hause klar.

Savannah Nicholson (32) ergatterte in einem Secondhandladen diese Ohrringe - und hatte keine Ahnung, wie viel die Schmuckstücke wert waren.
Savannah Nicholson (32) ergatterte in einem Secondhandladen diese Ohrringe - und hatte keine Ahnung, wie viel die Schmuckstücke wert waren.  © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ladysav127

Die goldenen Ohrringe fielen Savannah Nicholson zufällig beim Stöbern in einem Gebrauchtwarenladen in San Diego ins Auge. Die Schmuckstücke bestachen mit ihrer auffälligen Größe, einem tropfenförmigen Design und einer gerippten Oberfläche.

Für rund 5 US-Dollar (umgerechnet etwa 4,60 Euro) konnte 32-Jährige zu den Ohrringen nicht Nein sagen und nahm sie mit. "Ich erinnere mich, dass ich fast gar nicht in den Secondhandladen gegangen wäre, mich dann aber doch dazu durchgerungen habe", so Savannah gegenüber Daily Star. "Dort angekommen, dachte ich, es wäre nicht gerade mein bester Secondhand-Tag gewesen, weil ich nur mit einem Paar Ohrringen und einer Jogginghose nach Hause gekommen war."

Doch die Schnäppchenjägerin sollte kurz darauf Luftsprünge machen dürfen: "Ich ahnte ja nicht, was für eine große Überraschung mich erwarten würde!"

Vierjähriger wird von Geburtstagsgästen versetzt, seiner Mutter platzt daraufhin der Kragen
Kurioses Vierjähriger wird von Geburtstagsgästen versetzt, seiner Mutter platzt daraufhin der Kragen

Als sie die Ohrringe zu Hause angekommen aus der Packung nahm, warf sie zum ersten Mal einen Blick auf die Rückseite und erkannte die Prägung "Yves Saint Laurent" - eine Pariser Luxusmarke!

4-Euro-Ohrringe entpuppen sich als Luxusartikel

Die 4-Euro-Ohrringe werden online für bis zu 840 Euro verkauft.
Die 4-Euro-Ohrringe werden online für bis zu 840 Euro verkauft.  © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ladysav127

Nach der Entdeckung des Logos suchte Savannah die Schmuckstücke umgehend im Internet und stieß auf ihren wahren Wert: Im Netz wurden die goldenen Ohrringe zwischen 850 und 1000 US-Dollar (rund 713 bis 840 Euro) angeboten.

Für die Schnäppchenjägerin war dies eine riesige Überraschung: "Als ich nachgeschaut habe, wie viel sie tatsächlich wert sind, war ich geschockt!"

Für sie ist es ein einmaliger Fund, den man "nur als begeisterte Schnäppchenjägerin machen kann". Ob sie den "Yves Saint Laurent"-Artikel behalten oder zu Geld machen wird, steht für sie noch nicht fest.

Entsetzen in Sterneküche: Dreckige Messer, tote Fliegen und schädliches Fleisch
Kurioses Entsetzen in Sterneküche: Dreckige Messer, tote Fliegen und schädliches Fleisch

"Es ist ungefähr fifty-fifty, und im Moment habe ich mich entschieden, sie zu behalten! Wie oft findet man schon ein echtes Designerstück?", erklärt sie.

Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/ladysav127

Mehr zum Thema Kurioses: