Frau zieht Teppich in ihrem neuen Haus ab: Als ihr klar wird, was los ist, folgt der Schock
Ohio (USA) - Ihr Haus in Ohio stammt aus dem 19. Jahrhundert, hat also schon einiges hinter sich. Lora Current (24) lebt bereits seit drei Jahren dort, wollte in diesem Monat endlich mal die alten Teppiche abziehen. Als ihr klar wurde, was genau sie darunter gefunden hatte, war sie geschockt.
In einem viralen Video ist die entscheidende Szene in dem Haus zu sehen. Current hat gerade einen Teil des Teppichs abgezogen. Darunter hatten sich bis zu diesem Moment ein paar alte Fliesen verborgen.
Das Problem: Die Fliesen stellten sich im Nachhinein als asbestverseucht heraus! So beschreibt es die 24-Jährige auch im Untertitel des Videos - und dieser Twist sitzt! 1,5 Millionen Klicks sind seit Mitte des Monats zusammengekommen.
"Ich habe zuerst im Erdgeschoss angefangen und die Fliesen erst vor etwa zwei Wochen entdeckt", sagte Current jetzt in einem Interview mit Newsweek.
"Leider habe ich anfangs nicht bemerkt, dass Asbest enthalten war (…) Ich habe ein Video von den grünen Fliesen gepostet, um zu sehen, ob sie dadurch noch zu gebrauchen wären", erklärte die junge Hausbesitzerin.
Doch kurz darauf wendete sich das Blatt.
Virales TikTok-Video zeigt den unschönen Fund
"Dann fingen die Leute an, mir Nachrichten zu schreiben und Kommentare zu hinterlassen, dass es sich um Asbest handeln könnte. Da war ich geschockt und kam mir etwas dumm vor", gab Current zu.
Materialien, die Asbest enthalten, sind ungefährlich, solange sie nicht beschädigt werden. Im Falle einer Beschädigung können jedoch Asbestfasern freigesetzt werden, die dann zu einem Gesundheitsrisiko werden.
Das weiß inzwischen auch Current, die erleichtert ist, den Clip auf TikTok veröffentlicht zu haben. "Ich war so froh, dass ich das Video gepostet habe. Sonst hätte ich es vielleicht nie erfahren und einfach damit gelebt."
Danach habe sie das ganze Haus nach möglichen Asbestquellen abgesucht, so die US-Amerikanerin.
Jetzt hat sie die Chance alles professionell zu entfernen. "Als junge Hausbesitzerin lerne ich definitiv viel und es macht mir riesigen Spaß! Jeder Fehler hilft mir, ihn zu beheben, hinterlässt eine lustige Erinnerung und verleiht meinem Zuhause eine persönliche Note", sagte Current abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/loracurrent