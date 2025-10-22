Lügenbaby aus Plastik: 22-Jährige täuscht Geburt vor und zeigt Puppe als Kind

Airdrie (Schottland) - Eine 22-jährige Schottin täuschte die Geburt einer Tochter vor und staubte so zahlreiche Geschenke ab. Doch das vermeintliche Baby existierte gar nicht.

Kira Cousins (22) organisierte sogar eine Gender-Reveal-Party. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Neave Mcrobert, Facebook/Screenshot/XCousins XKira Louise

Wie Mirror berichtet, gab Kira Cousins vor, von ihrem Partner schwanger zu sein. Ihr Umfeld reagierte auf diese Nachricht begeistert und unterstützte die vermeintlich werdende Mutter tatkräftig.

Um ihre Geschichte glaubhaft erscheinen zu lassen, zeigte Kira große Kreativität: Sie trug einen künstlichen Babybauch, veröffentlichte gefälschte Ultraschallbilder und berichtete regelmäßig über den angeblichen Verlauf ihrer Schwangerschaft. Sogar eine Gender-Reveal-Party organisierte sie - bei der sie begeistert jubelte, als rosa Konfetti symbolisch das weibliche Geschlecht ankündigte.

Freunde und Familienmitglieder überhäuften sie mit Babykleidung, einem Kinderwagen und sogar einem Autositz. Niemand ahnte, dass hinter alledem eine Lüge steckte. Kira erfand sogar Arzttermine und berichtete von einem Herzfehler, der bei ihrem ungeborenen Kind festgestellt worden sei.

Monatelang hielt sie das Bild der fürsorglichen werdenden Mutter aufrecht. Ihre Familie freute sich auf das Baby, ihr Partner schmiedete bereits Zukunftspläne. Währenddessen spann Kira ihr Lügenkonstrukt weiter.