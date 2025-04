Schwangere mit Riesen-Babybauch: So sah das Neugeborene aus

Lauren Draper (22) war mit ihrem vierten Kind schwanger, als ein Polyhydramnion bei ihr festgestellt wurde. Durch übermäßig viel Fruchtwasser wuchs ihr Babybauch gewaltig an. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ laurenmylittleloves

Lauren Draper aus Cardiff hatte es während ihrer Schwangerschaft in mehrerer Hinsicht nicht leicht: Bei der Britin wurde in der 24. Schwangerschaftswoche ein sogenanntes Polyhydramnion diagnostiziert. Dabei sammelt sich in der Gebärmutter übermäßig viel Fruchtwasser an.

Was dies für ihren Alltag bedeutete, bekam die vierfache Mutter allerdings erst in den darauffolgenden Wochen zu spüren: Ihr Babybauch wuchs dermaßen gewaltig, dass Lauren bald Probleme beim Gehen und Schlafen hatte. Außerdem erlitt sie an ihren Rippen schmerzhafte blaue Flecken.

Während der engmaschigen Überwachung ihres Zustandes kam dann laut Daily Mail in der 31. Schwangerschaftswoche der Verdacht eines Nabelschnurvorfalls auf und Lauren wurde vorsichtshalber ins Krankenhaus eingeliefert.

Währenddessen musste sich die junge Mutter auch noch permanent dumme Kommentare über ihren Bauch anhören. Diese reichten von Spekulationen, dass Lauren eventuell ja doch Vierlinge erwarten könnte, bis hin zu fiesen Sprüchen, dass sich im Inneren der Kugel ja eine 3-Zimmer-Wohnung befinden würde.