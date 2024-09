"Sein" Land ist kaputt, da hilft nur feiern: Autokrat ordnet ab Oktober Weihnachten an

In Venezuelas Hauptstadt Caracas gingen Einwohner nach der Präsidentenwahl auf die Straße und trommelten auf Töpfe, um ihrem Unmut Luft zu machen. © Cristian Hernandez/AP/dpa

"Zu Euren Ehren, in Dankbarkeit Euch gegenüber, werde ich am 1. Oktober ein vorgezogenes Weihnachtsfest ausrufen", sagte der 61-Jährige am Montag. Und das nicht irgendwo, sondern in seiner eigenen persönlichen TV-Sendung.

Maduro wolle damit den "Frieden" feiern, der nach den Unruhen im Juli wieder hergestellt worden sei. "Weihnachten kommt mit Frieden, Glück und Sicherheit", sagte er. Die dazugehörige Festbeleuchtung ist natürlich inklusive!

Neu ist diese Art der Bürgerbesänftigung allerdings nicht. 2023 ließ der autoritäre Politiker im November festlich feiern, 2019 und 2020 ebenfalls schon ab Oktober.

Der ehemalige Busfahrer Maduro regiert seit mittlerweile elf Jahren im erdölreichen Venezuela. Wahlen können ihm seitdem nichts anhaben.