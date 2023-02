Sein toter Vater hatte ein geheimes Leben: Mann findet heraus, dass er hunderte Verwandte hat

Diese Lüge machte den Briten neugierig und so machte er sich auf eine Reise in die Vergangenheit, die er jetzt in zahlreichen Videos auf seinem YouTube -Kanal namens " Hidden Roots " (auf Deutsch: versteckte Wurzeln) veröffentlicht hat.

Durch seinen Nachforschungen versuchte er, Familienmitglieder ausfindig zu machen. So fand Joe zu einem seiner verschollenen Cousins namens Edward, der zufälligerweise auch in London lebte - nur 20 Minuten Busfahrt von Joes Zuhause entfernt. Die zwei trafen sich bei Edward zu Hause, um sich kennenzulernen und sich über ihre Familie in Ghana auszutauschen.

Auch über seine Familie in Ghana wusste Joe bis nach dem Tod seines Vaters so gut wie gar nichts. Peter hatte anscheinend mindestens dreizehn Geschwister und hunderte Cousins und Cousinen, von denen Joe zwar mal gehört hatte, sein Vater habe aber nie wirklich etwas über sie erzählt.

Außerdem entdeckte er alte Fotoalben und Briefe von der Familie in Ghana, Kollegen und Freunden vom College. Davon kontaktierte er so viele wie möglich. Allerdings konnte niemand ihm weitere Auskunft über Peters geheime Ehefrau geben.

All die Geheimnisse gaben Joe (l.) das Gefühl, seinen Vater nicht wirklich gekannt zu haben. Dennoch haben sie ihn nicht überrascht. © @HiddenRoots/Joe Jacquest-Oteng/YouTube

Joe wollte es aber nicht nur bei einem Cousin in seiner Stadt belassen. Laut des Nachrichtenportals The Mirror reiste der Musiker daraufhin auf der Suche nach Antworten in die Heimat seines Vaters, wo eine weitere Überraschung auf ihn wartete.

Peter sei nämlich der Jüngste von sage und schreibe 69 Geschwistern gewesen! Joes Großvater war wohl das Stammesoberhaupt des Dorfes gewesen und hatte mit seiner Großmutter 13 Kinder gezeugt. Die restlichen 56 gebaren wohl andere Frauen.

Diese vermeintlichen 69 Geschwister hatten auch eigene Kinder, was bedeutete, dass Joe wohl mehrere hundert Cousinen und Cousins hat.

"Ich habe eine Weile gebraucht, um all das zu verarbeiten, was in den letzten Jahren passiert ist. In dem Monat, in dem ich in Ghana war und all diese Familienmitglieder getroffen habe, wurde mir klar, dass ich eine ganz andere Seite habe, von der ich nicht wusste, dass sie existiert", erzählte Joe.

"Ich weiß nicht, ob ich dadurch 'ganz' geworden bin, aber es hat meiner Identität ein neues Element hinzugefügt, und das ist etwas, von dem ich gehofft hatte, dass es passieren würde."