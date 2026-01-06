Seit 1998 unterwegs: Mann kehrt nach Fuß-Weltreise endlich heim

Hull (Großbritannien) - Was als Wette begann, wurde zu einer gewaltigen Mission: 28 Jahre lang wanderte ein Mann um die Welt. Nun kehrt er nach Hause zurück.

Karl Bushby (56) trotzte unwegsamem Gelände, extremen Witterungsbedingungen, wilden Tieren - und kriminellen Banden. © TikTok/Screenshot/karlcbushby

Wie Mirror berichtet, wollte der Brite Karl Bushby (56) als erster Mensch ohne Unterbrechung die Welt zu Fuß umrunden - und war dabei fast drei Jahrzehnte unterwegs.

Seine Reise begann nach einer waghalsigen Wette in einer Bar im Oktober 1998.

Zunächst dachte er, dafür nur 12 Jahre zu brauchen. Doch die Realität stellte sich als weitaus härter heraus.

Nachdem er einen Dschungel voller Krokodile und Anakondas durchquert und 57 Tage in einem russischen Gefängnis verbracht hatte, kehrt er nun zurück nach Großbritannien.